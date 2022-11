El secretario de obras públicas del municipio de La Celera en Cundinamarca, Henry Elkin Montes Rojas, presentó su carta de renuncia dirigida al alcalde de la Calera Carlos Cenén Escobar Rioja.

Esto se da luego de múltiples protestas por parte e residentes de las veredas del municipio quienes exigen saber qué pasó con los recursos para el arreglo de las vías terciaras y secundarias y de la tragedia que acabó con la vida de varias personas en la vía a la Calera.

Póngase en contexto: Alcalde de La Calera: ¿Qué pasó con la plata del arreglo de vías?

Dice que su renuncia es irrevocable al cargo de secretario de obras públicas, cargo que desempeñó desde enero del año 2020. “Esto debido a motivos personales y de fuerza mayor que me impiden acompañar lo que resta del proceso que usted ha liderado en este municipio y que con seguridad cerrará con grandes logros”.

Facebook Twitter Linkedin

Carta de renuncia. Foto: Archivo particular

Hay que recordar que esta semana varios residentes marcharon pacíficamente desde la antigua clínica del municipio hasta el Concejo Municipal para pedirles a los cabildantes que cumplan con su trabajo de representación de la comunidad y al alcalde encargado, porque Carlos Cenén no fue, que explique qué ha pasado con los recursos que prometió en campaña para arreglar durante los 100 primeros días de su mandato las vías veredales.

Lea el contexto: La vía para llegar a La Calera por El Codito es una trocha que urge arreglar

Y no solo llevaron pancartas, llevaron videos que certificaban las promesas incumplidas. “No queremos otro desastre como el de La Calera. No tenemos vías, sino trochas. En El Rodeo no podemos llegar tranquilamente a nuestras casas. Solo cepillan la vía y tapan con tierra, que llueve y se vuelve lodo”, dijo la abogada Adriana Sanabria.



Otro de los líderes, Tito Morales, del oriente caleruno, denunció que no es posible que un alcalde que repite mandato vea a La Calera totalmente destruida y no haga nada. “No tenemos hospital, no tenemos buenos colegios, no tenemos vías. Hay gente que tiene que caminar kilómetros para llegar a sus veredas. Es una persona arrogante y prepotente”.

Amparo Tamayo, otra residente de la zona, denunció que, incluso, la empresa de transporte Cootransbonaire, cuyos voceros le pidieron a la administración ayudarlos con las vías, terminó siendo despreciada en sus peticiones. “Lo único que les dijo fue que si no podían llegar a los destinos, se fueran. Ellos son los únicos que nos transportan”.



Javier Molina, residente hace 36 años de El Frailejonal, dijo que en La Calera no hay acueducto, no hay alcantarillado ni iluminación efectiva. “Ni siquiera recogen como debe ser las basuras, pero, eso sí, todo lo cobran. A las vías no se les hace mantenimiento desde hace dos años. Tampoco tenemos servicio médico, y la única clínica que había está cerrada por deficiencias administrativas”.



Maxi Villegas, vicepresidente de la Veeduría Ambiental de La Calera, pidió intervención urgente de los entes de control. “El alcalde Carlos Cenén Escobar ha estado en diferentes puestos desde 1990. En esta última legislatura, el único interés que han tenido es firmar licencias de construcción. No han usado los recursos para nada, menos para arreglar las vías”.



Residentes de la vereda El Salitre también se hicieron escuchar. “Soy Maritza Ramírez. Hace once meses tuvimos el mismo derrumbe que se presentó en Tilatá, que nos mantuvo aislados durante una semana entera. En la entrada de nuestra vereda tenemos un colegio público y ahí la vía de acceso es imposible si llueve”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com