El secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, dice que Bogdata está operando y responderá cuando lleguen las fechas máximas de predial y vehículos. Explica quiénes deben pedir cita en los Supercade y quiénes no. Entrevista.



(Lea también: Van 108 muertes en siniestros viales: ¿funcionará retomar estrategia de Mockus?).

¿Cómo está operando la plataforma de impuestos?



Hay 2’700.000 predios en predial y de esos existen 1’640.000 facturas expedidas y en proceso de entrega. Ya se han entregado 1 millón. La gran mayoría de personas van a tener sus facturas en sus casas, negocios, oficinas, comercios. También van a llegar por correo electrónico y se puede ingresar a la página web de la Secretaría Hacienda y descargar y pagar.

¿Cómo está operando hoy la plataforma?



Cuando uno entra al sitio www.haciendabogota.gov.co aparece un letrero que dice Impuesto predial y Vehículos 2023. Ahí va a encontrar el botón Descarga y Pague Ya. Allí, para pagar el predial solo necesita dos datos: el primero, la cédula del propietario al 1.º de enero de 2023, y el segundo, el chip del predio. Inmediatamente el sistema hace una búsqueda y le dice encontré su factura, y con la factura, ahí mismo se puede pagar en un banco o descargar e ir a un banco a pagar.



La inmensa mayoría de los contribuyentes de predial y vehículos, el 94 o 95 por ciento, no tienen que ir a hacer cola para que les impriman y les den la factura, se pueden quedar en la casa porque la factura les va a llegar. La inmensa mayoría no tiene que acercarse a un Cade para pagar, pero algunos sí.

¿Quiénes son esos algunos?



Los predios que no tienen chip, por ejemplo, porque son nuevos. Son 30.000 por año. A esos contribuyentes les toca ir, tienen que llevar la documentación del predio, tienen hasta el 12 de mayo para hacerlo.

¿Qué se espera que pase cuando lleguen las fechas de pago?



Son 2,7 millones de predios y 2,3 millones de vehículos. Esperamos que la gran mayoría haga toda la operación a través del canal de pagos, del Descargue y Pague. Van a ir los que tienen que ir al Cade, que no tienen factura, pero esperamos que la plataforma funcione muy bien. A diferencia de SiCapital, que cuando llegan muchos al tiempo colapsa. El impuesto de ICA y Reteica que está en SiCapital, con la afluencia de personas el ICA se cayó.

¿Cuáles en predial tienen que ir a un Cade?



Hay unos predios excluidos, como el Palacio Liévano, la Casa de Nariño, no deben hacer ninguna declaración ni pago. Hay algunos que son exentos y tienen entre el 10 y 100 por ciento de exención. Son predios donde funcionan, por ejemplo, teatros. Ellos tienen que hacer una declaración. Son más o menos 8.200.



Y hay algunos que tienen información inconsistente o no tienen toda la información y la Secretaría de Hacienda no les puede expedir la factura. Esos son 18.000. Deben hacer su declaración, no tienen que ir al Cade, pero les toca declarar en el sistema. Algunos que ya declararon lo que tienen que hacer es pagar.



Los predios que no han sido capturados por Catastro no tienen base gravable. Lo que debe hacer el propietario es declarar. Quien quiera pagar porque va a hacer una transacción con un predio, tiene que entrar al botón Descargue y Pague Ya.

¿Cuáles son los que no tienen factura y deben ir al Cade en vehículos?



Principalmente los que tienen información incompleta o con inconsistencias. La información de los vehículos sale de unas tablas del Ministerio de Transporte. Hay cerca de 117.000 que no están homologados. Se han homologado 30.000 y quedan 80.000. Y si no están en las tablas, el propietario nos tiene que decir el cilindraje, la línea, el tipo de vehículo, si es automático o mecánico, híbrido, eléctrico, de gasolina… Esos pueden declarar en el Cade o por la Oficina Virtual. Esta también permite pagar deudas anteriores.

Entonces, hay un grupo de personas grande que puede tener dificultades y tendrían que ir al Cade...



Vale la pena decir cuál ha sido el promedio de atención. La época de mayor afluencia son las dos semanas previas al vencimiento, se pueden estar atendiendo 2.400 o 2.500 personas por día en los cuatro puntos donde la Secretaría de Hacienda tiene presencia: Supercade del 20 de Julio, Carrera 30, Américas y Suba.



En 2018 fueron 603.000; en 2019, 635.000; en 2020, 171.000; en 2021, 108.000, y en 2022, 294.000; y se tenía presencia en siete puntos de atención y ahora se tiene cuatro. Ha disminuido la demanda, pero siempre hay un número de personas que tiene que ir a los Cade.

Qué buscan los que van?

Muchos no es para predial o vehículos de este año, sino para saber cuánto están debiendo y otros trámites. Y, ahora, con el incentivo de perdonar el 50 por ciento de los intereses van a venir más contribuyentes. Justamente la fecha es el 30 de junio y queda en la mitad de los vencimientos de predial y vehículos.



El primer rango de consulta es por la vigencia actual, la 2023. El segundo es por vigencias anteriores. El resto van por temas más pequeños. Vamos a tener una estrategia para habilitar un espacio grande cerca al Cade de la carrera 30, para atender, si es necesario, la afluencia mayor.

¿Por qué volvimos a la factura de papel?

Cerca de 5 millones de facturas se generan en predial y vehículos dentro de Bogdata. Es decir, verifica que la persona es propietaria del predio, esa información se cruza con Registraduría y con Catastro. Antes no había forma de saber qué pagaba o sobre qué se pagaba, y eso lo hace Bogdata. Y hay muchos contribuyentes que pidieron que les mandáramos las facturas.



Cuando se ve que cerca del 40 por ciento de los predios son de estratos 1 y 2, que una porción importante de propietarios son mayores de 50 años y que hay unas brechas digitales, es entendible que para muchos no resulta fácil y prefieren que la factura les llegue a la casa. Por eso preferimos enviar todas las facturas en físico a las casas.

En conclusión, ¿Bogadata va a operar bien?



Sí. Pero, además, con excepción de ICA y Reteica, todos los otros impuestos están en Bogdata, se están generando ahí y se reciben los pagos, y vamos a ver que los contribuyentes van a poder pagar sin problema. Bogdata es además un conjunto de operaciones del Distrito. Son pagos a contratista, funcionarios, proveedores. A través de Bogdata se hacen pagos de 1,6 billones por mes. El presupuesto de la ciudad salió de Bogdata, integrando las cuentas de contabilidad, tesorería, presupuesto. Todo ahí está funcionando desde octubre de 2020.

¿Por qué el ICA y el Reteica se hace con SiCapital?

A pesar de que la Unión Temporal hizo esos desarrollos, todavía no están listos para funcionar y pasar a Bogdata. El ICA es el impuesto más importante que tiene Bogotá. Esperamos 5,8 billones de pesos. Son 207.000 contribuyentes, pero son 25.000 medianos y grandes, que aportan la mayor parte del recaudo, y 180.000 o 190.000 son chiquitos. En conjunto esperamos recaudar 5,8 billones de pesos, de un total de 12 billones por impuestos. De predial se esperan 4,3 billones y de vehículos, 1 billón.

¿Por qué se presenta la contingencia de SiCapital?



Es una prueba de por qué es urgente seguir este proceso y montar ICA y Reteica dentro de Bogdata. La plataforma Sicapital es débil, muy vulnerable, y cuando entran muchas personas puede colapsar y de hecho colapsó.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR BOGOTÁ.