Continúan las diferencias entre el Gobierno Nacional y la Alcadía de Bogotá por la construcción del metro, pues el presidente Gustavo Petro insiste en que el primer tramo del proyecto debería ser subterráneo. Sin embargo, la alcaldesa Claudia López es enfática en que no es posible modificar el contrato, menos ahora que todo está listo para empezar con las obras.



A la discusión se sumó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien a la entrada a un consejo de ministros advirtió que si Bogotá no acepta la propuesta del gobierno Petro de construir parte de la primera línea subterránea, la Nación podría parar la financiación de otros proyectos de infraestructura en la capital.



Por estas advertencias, el jefe de la cartera de Transporte será citado el miércoles de la próxima semana a un debate de control político por la Comisión Accidental del Metro de Bogotá del Senado para que explique sus pronunciamientos a propósito del futuro de la megaobra de la capital.

El secretario de desarrollo de Bogotá, Alfredo Bateman, rechazó las palabras de Reyes y destacó que, de ser cierto, se trata de una “extorsión”.

“De verdad espero que los mensajes del Gobierno Nacional con relación a la co-financiación de obras en la ciudad de Bogotá sea una mala interpretación o problema de comunicación. Esa extorsión sería inaceptable en cualquier democracia y más en el marco de la descentralización”, escribió en su cuenta e Twitter.

¿Qué dijo el ministro Reyes sobre el metro de Bogotá?

En entrevista con EL TIEMPO, Reyes señaló que desde la administración distrital deben respetar lo que se acordó en las mesas de diálogo porque si no cumplen con lo pactado, el Gobierno no financiará los proyectos de Bogotá.

“Si nosotros hablamos de que nosotros ponemos el 70 % de la financiación de la línea 1 y se había acordado que se iban a hacer estos diálogos, estas mesas de trabajo, pero desde la Alcaldía salen y dicen que no aceptan nada, pues nosotros tampoco vamos a girar la plata de otros proyectos. Se priorizarán otros de otras ciudades”. Afirmó el jefe de cartera.

Sin embargo, las palabras del Mintransporte han sido ampliamente criticadas en diferentes sectores políticos. Por ejemplo, el senador Miguel Uribe Turbay, quien fue secretario de Gobierno en la última administración de Enrique Peñalosa, dijo que la actitud del presidente amenaza a los bogotanos.

"Petro con actitud mafiosa amenaza a bogotanos. Asegura que si no se aceptan sus modificaciones al Metro, no habrá más financiación para las demás obras de la ciudad", escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la concejal de la Alianza Verde María Clara Name afirmó que la posición del Gobierno Petro "amenaza a millones de bogotanos que sueñan con el metro y la culminación de obras que se adelantan con dinero de los colombianos".

