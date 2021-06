Secretaría de Salud pide a ciudadanos que devuelvan tanques de oxígeno

Un día después de conocerse un llamado por parte de la Secretaría de Bogotá en el sentido de optimizar los servicios de urgencia debido a la alta ocupación de camas UCI que se registra en la capital del país y que en la actualidad superar el 98 por ciento, la entidad de salud del distrito invitó a la comunidad a devolver con prioridad los tanques y concentradores de oxígeno.



(Le puede interesar: Colombia supera las 92 mil muertes por covid-19)

La Secretaría informó además mediante su cuenta oficial de Twitter que “al año en Bogotá, cerca de 4 mil tanques y concentradores de oxígeno no son devueltos. Si tienes en tu poder uno de estos elementos y no lo estás utilizando, llama a las empresas comercializadoras para devolverlo #OxígenoQueSalvaVidas”.



A su vez, el secretario Alejandro Gómez, debido a la cifra alarmante de ocupación de camas UCI en la ciudad, pidió también de manera angustiosa y dijo que “Ojo. ¡Muy importante! En @Bogota estamos muy urgidos de contar con oxígeno domiciliario para lograr descongestionar nuestros hospitales. Ayúdenos devolviendo los equipos que tienen en sus casas y ya no usan”.



La capital del país vive por estos momentos una alta demanda de servicios médicos de emergencia.



El domingo, la misma entidad escribió: ‘Solo situaciones vitales’ para advertir a los ciudadanos que acuden a los servicios de urgencias por enfermedades que no ponen en peligro la vida.



De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud de este lunes, en Colombia se reportaron 21.949 casos nuevos de covid-19 en las últimas horas, tras procesar 52.409 pruebas (39.796 de PCR y 12.613 de antígenos).



El reporte también reseñó 535 fallecimientos más por el virus, con lo cual la cifra total de fallecimientos en el país asciende a 92.496.



Bogotá es la ciudad donde se registran más casos, como ha sido habitual en las últimas semanas. Este lunes en la capital se reportaron 8.415 contagios, por lo que la cifra total llegó a 1.031.680 casos.



En cuanto al avance del Plan Nacional de Vacunación, la autoridad sanitaria informó que, con corte a las 11:59 p .m. de este domingo 6 de junio, en el país se han aplicado 11.615.265 dosis de la vacuna contra el covid-19, cifra que incluye primeras y segundas dosis.

