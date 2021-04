Secretaría de Salud de Bogotá pide retorno de los tanques de oxígeno

Aunque en la capital no hay una crisis como la de otras ciudades por la escasez de oxigeno no quiere decir que de seguir aumentando los casos de covid – 19 no se presente.

Por esta razón, la Secretaría Distrital de Salud se une al llamado que realizan productores y proveedores de oxígeno, sobre la importancia de regresar tanques y concentradores, dada la alta demanda que existe actualmente para atender pacientes con dificultades respiratorias.

Estos equipos que se necesitan para atender a los pacientes con requerimiento de oxígeno en sus casas después de una hospitalización o incluso para evitar que ingresen a un servicio hospitalario y así, ayudar a descongestionarlos.

Según la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI, se estima que entre el 8% y el 10% de los cilindros de oxígeno no son devueltos a las empresas que los distribuyen, por ende, se quedan sin usar en los hogares y servicios de salud.

Situación similar se da con los concentradores de oxígeno, los cuales están teniendo una alta demanda y de los disponibles se encuentran asignados más del 90%.

Por eso, para evitar una posible escasez de cilindros y concentradores de oxígeno, se hace el llamado a hospitales, clínicas y ciudadanía, a través de la campaña “Comparte vida, retorna tanques y concentradores de oxígeno”, con la cual se busca sensibilizar para que, verificando en la etiqueta los datos del proveedor, se pueda coordinar la devolución de estos elementos de manera inmediata.

El retorno oportuno de aquellos cilindros y concentradores que se encuentran en circulación es fundamental para salvar vidas, pues “la alta demanda de estos equipos hoy en día es mundial y su proceso de importación toma tiempo”, señaló la Directora Ejecutiva de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI, Ingrid Marcela Reyes Rey.



Adicionalmente el apoyo de las Instituciones Prestadoras de Salud es crucial en cuanto al reporte oportuno de aumento de la demanda para coordinar la logística de abastecimiento del oxígeno, y a la devolución de los equipos que dejen de estar en uso, los cuales, luego de un estricto proceso de desinfección, vuelven a ponerse en servicio de otros pacientes, especialmente con afectación por Covid-19.

