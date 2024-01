Estafas: Secretaría de salud advierte que sus visitas a comercios no se cobran

Ante recientes denuncias de la ciudadanía relacionadas con supuestas visitas a establecimientos comerciales realizadas por personas inescrupulosas que se hacen pasar por funcionarios de nuestra entidad y que generan cobros; desde la Secretaría Distrital de Salud se hizo un llamado a evitar engaños y riesgos para su seguridad, por lo cual, se invita a verificar la información de las personas que se presenten como inspectores sanitarios y no hacer pagos para evitar cierres o medidas.

La entidad aclara que estas acciones de inspección, vigilancia y control se realizan a través de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de (Norte, Sur, Centro Oriente y Sur Occidente, de acuerdo con la localidad en que se ubique el comercio), para determinar si los establecimientos cumplen con la norma sanitaria y protegen la salud de los ciudadanos.

Como resultado de las visitas de inspección, se diligencia un acta y se emite un concepto sanitario, el cual puede ser:

• Favorable: cuando se cumple con todo lo evaluado y establecido en el acta.



• Favorable con requerimientos o pendiente: cuando existen aspectos pendientes

por cumplir, aunque estos no generan riesgo a la salud.



• Desfavorable: cuando se incumple con lo establecido en la normatividad vigente.

La autoridad podrá aplicar las medidas sanitarias de seguridad estipuladas en la Ley 09 de 1979 o en la norma que la modifique, adicione o sustituya. Es importante recalcar que estas visitas no tienen ningún costo y, en todos los casos, se debe diligenciar el acta, dejando copia al establecimiento.



De igual forma, los equipos de la entidad vienen realizando visitas de la estrategia de

autorregulación, con el fin de brindar orientaciones a los establecimientos y capacitación en 002 el conocimiento de la norma a los dueños y encargados. Estas actividades también son totalmente gratuitas.

Al momento de recibir las visitas, tenga en cuenta:

Solicite que el personal se identifique con el respectivo carné de la Subred

que representa.



• Si tiene dudas respecto a la procedencia de la persona, comuníquese con la Subred

correspondiente.



• No permita que le generen cobro por la visita ni por el concepto sanitario, estos son

totalmente gratuitos.



• La visita deber ser atendida preferiblemente por el representante legal o propietario. En caso de no ser posible, se debe asignar a una persona responsable, que sea mayor de edad.



• Recuerde que la visita no se anuncia y se hará en cualquier momento.



• Solicite siempre una copia del acta de la visita, en la cual se indique el concepto sanitario otorgado y los requerimientos generados (si los hubo).



• Solicite al funcionario(a) que le lea el acta y le explique los hallazgos generados en la

visita (si hay lugar a ellos).



• Ante cualquier irregularidad como cobros de dineros, negativa de verificar la identidad del inspector(a) o similares, debe ser informada a las autoridades (Policía, Secretaría de Salud y Subredes).

Para más información de estos procesos, puede consultar las páginas

web: saludambiental.saludcapital.gov.co o autorregulacion.saludcapital.gov.co

Para verificar la identidad de funcionarios, comuníquese a:

Subred Norte: calle 66 No. 15-41. Teléfono: 300 323 8661. Abarca las localidades de

Usaquén, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.



Subred Sur: transversal 44 No. 52B-16 Sur. Teléfono: 730 0000, ext. 72431.



Celular 3022422056. Abarca las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y

Sumapaz.



Subred Centro Oriente: diagonal 34 No. 5-43. Teléfono: 328 2828. ext. 17521/

Celular: 3023458714. Abarca las localidades de Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, La

Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal y Los Mártires.



Subred Sur Occidente: calle 9 No. 39 – 46. Teléfono: 486 0033, ext. 10302. Celular: 318

8274479. Abarca las localidades de Puente Aranda, Fontibón, Kennedy y Bosa.



Secretaría Distrital de Salud: carrera 32 # 12 – 81. Teléfono 364 9090 Ext: 9784, 9535.

Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.

