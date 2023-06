Unas 3.000 personas llegaron a eso de las 7:30 de la mañana a las oficinas de la Secretaría de Movilidad, pues fueron citadas para hacer diferentes trámites, pero, lo cierto es que se generó un represamiento que despertó reclamos entre los asistentes.

La respuesta de la entidad ante el caos que se presenta en este momento por la afluencia de usuarios al mismo tiempo es que fueron víctimas de un hackeo y que, por lo tanto, la solución es el reagendamiento de citas.

El temor de los usuarios es que luego no puedan impugnar los comparendos. "Esta entidad es muy desordenada con las citas, no hay derecho a la defensa, ellos actúan con total irrespeto para con la ciudadanía. Además, eso sucedió hace rato, cómo es que no se van a dar cuenta", dijo uno de los usuarios afectados.

Secretaría de Movilidad en caos por citas. Foto: Mauricio Moreno

EL TIEMPO consultó a la Secretaría de Movilidad y voceros de la entidad informaron que el problema ocurrió por un error en el sistema de agendamiento que generó citaciones masivas.

