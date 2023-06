Unas 3.000 personas llegaron a eso de las 7:30 de la mañana a las oficinas de la Secretaría de Movilidad, pues fueron citadas para hacer diferentes trámites, pero se generó un represamiento que despertó reclamos entre los asistentes.

Al principio se manejó la versión de un hackeo ante el caos que presentado por la afluencia de usuarios al mismo tiempo. Por lo tanto, la solución es el reagendamiento de citas.

El temor de los usuarios es que, luego, no puedan impugnar los comparendos. "Esta entidad es muy desordenada con las citas; no hay derecho a la defensa. Ellos actúan con total irrespeto para con la ciudadanía. Además, eso sucedió hace rato; cómo es que no se van a dar cuenta", dijo uno de los usuarios afectados.

Secretaría de Movilidad en caos por citas. Foto: Mauricio Moreno

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que debido a un error en el sistema de agendamiento de citas, se envió un correo citando a varios usuarios al mismo tiempo a su Centro de Servicios Calle 13, para realizar diferentes trámites.



La entidad hace un llamado a la ciudadanía que recibió este correo para que se abstengan de acudir a las instalaciones de la entidad, debido a que esas citas no están agendadas en el sistema.



La Secretaría de Movilidad en este momento trabaja para subsanar este error y ofrece disculpas a los ciudadanos que acudieron a su Centro de Servicios Cl. 13. Finalmente, la Secretaría invita a la ciudadanía a consultar la página web https://www.movilidadbogota.gov.co y las redes sociales de la entidad para recibir información oficial sobre el agendamiento de citas.

⚠️ATENCIÓN ⚠️

La Secretaría Distrital de Movilidad informa que por un error del sistema se han emitido correos masivos, citando a los ciudadanos a su Centro de Servicios Calle 13.



En este momento estamos trabajando para subsanar lo ocurrido. Pedimos disculpas por las molestias… — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) June 14, 2023

REDACCIÓN BOGOTÁ