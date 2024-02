‘Para obras de Bogotá, trabajaremos con alianzas público privadas y público populares’

Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, economista de la Universidad de los Andes y quien cuenta con dos maestrías, una en Antropología Social de la misma institución y otra en Desarrollo Económico Local del London School of Economics (LSE), habló con EL TIEMPO sobre cómo van las finanzas de la ciudad para hacer realidad el Plan de Desarrollo del alcalde Carlos Fernando Galán.



(Lea también: Condiciones mejoraron, pero hace falta más suelo: sector constructor en Bogotá).

¿Cómo estamos de plata en Bogotá?



Bogotá tiene unas finanzas sólidas y eso da tranquilidad, la plata de los bogotanos ha sido manejada de manera responsable. No encontramos problemas fiscales ni presupuestales. A finales del año pasado, el Concejo de Bogotá aprobó un presupuesto para el año 2024 de 33,2 billones de pesos.



Este se incrementó en un 5 por ciento frente al del año pasado. Eso nos dice de entrada que no hay un aumento en términos reales. Si usted le descuenta la inflación, entonces no está creciendo el presupuesto. Eso decimos los economistas. Frente a esto yo tengo tres mensajes. El primero es que la inversión está creciendo muy poco, un 1,5 por ciento, el funcionamiento, un 20 por ciento, y el servicio de la deuda, más del 30 por ciento.

Facebook Twitter Linkedin

El presupuesto para ejecutar este año es de 33 billones de pesos. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

¿Eso es bueno o es malo?

Digamos que no es lo ideal. Necesitamos un presupuesto que se adapte al Plan de Desarrollo del Distrito del alcalde Carlos Fernando Galán. El que tenemos hoy es el que viene de la administración anterior y que está destinado a ejecutar su Plan de Desarrollo hasta la mitad de este año.



Son 33 billones de pesos de presupuesto los que tenemos que ejecutar. Lo que viene ahora es un proceso normado llamado armonización presupuestal. Una vez tengamos claro nuestro Plan de Desarrollo sabremos esto qué implica en términos de recursos. Creo que el presupuesto es la materialización de la política pública.

Pero, a partir del presupuesto que ustedes proyectan, ¿qué va a pasar?



Ya están pasando cosas. No nos podemos dejar coger el tiempo. No podemos decir de aquí a medio año esperemos a ver qué pasa. El alcalde desde el día uno fue claro y dijo que aquí había que implementar un plan de austeridad.



(Le puede interesar: Minhacienda habla de presupuesto para metro de Bogotá: 'Los recursos están asegurados').

¿Eso quiere decir que hay que apretarse el cinturón?



Nosotros lo hemos llamado austeridad con propósito. Vamos a reubicar el gasto. Por ejemplo, cuando llegamos vimos que en el presupuesto de 2023 había gastos por concepto de prestación de servicios de personas naturales por más de 2 billones de pesos. Hay que tener en cuenta que la nómina del Distrito es de 2,6 billones de pesos y que durante los últimos años se crearon más de 2.700 cargos.



Entonces hay que empezar una racionalización en ese sentido, una disminución de 10 frente a lo que se gastó en prestaciones de servicio en 2023. Esto significa un apretón fuerte en el Consejo de Gobierno.

¿De esos 2.700 cuántos quedarían?



Tenemos que tener definidas nuestras estrategias y en dónde tenemos que fortalecer el presupuesto en temas como la mitigación de la pobreza, la educación y la seguridad FACEBOOK

TWITTER

Tenemos que lograr reducir 10 por ciento del gasto que hubo en 2023, yo no sé cuántas personas. Lo que sé es que necesito esos 200.000 millones en un proyecto que impacte a la ciudadanía. Cada sector y cada secretario tendrá que mirar cómo se reduce.

¿Y eso para qué sirve?



Eso nos va a facilitar más de 200.000 millones para inversiones que tengan un impacto directo sobre el ciudadano y eso lo va a determinar el Plan de Desarrollo. Eso sí, tenemos que tener definidas nuestras estrategias y en dónde tenemos que fortalecer el presupuesto en temas como la mitigación de la pobreza, la educación y la seguridad, este último un pilar de esta administración.

¿Cuál es el margen de maniobras que ustedes tienen para manejar los recursos con los que cuentan?



Primero tenemos que saber cuáles son los actores que intervienen en la financiación de las inversiones del Distrito y cuáles serían los nuevos, como los que tienen que ver con las alianzas público privadas o públicos populares. Hay que articular esfuerzos, saber quiénes quieren participar y fortalecer esas alianzas. También estamos revisando las obras que se hacen a partir de los impuestos. Un ejemplo es un colegio que hizo la empresa Crepes & Waffles en el Tolima. Creemos que ahí hay potencial.

¿Cómo es una alianza público popular?



Un ejemplo es organizar a los miembros de las juntas de acción comunal en los barrios, las cooperativas y, a través de ellos, lograr pequeñas inversiones para sacar adelante proyectos importantes para los barrios. Que se conviertan en actores visibles.

¿Qué pasa con las obras por valorización?



En este momento no podemos cobrar y que la gente espere años para ver las obras. Eso deslegitima el mecanismo. Por eso el empeño del alcalde Carlos Fernando Galán es sacar adelante todos los proyectos estancados para que en el nuevo Plan de Desarrollo se defina qué nuevas obras se pueden sacar adelante bajo este mecanismo y luego, cuando ya sean un hecho, cuando ya se vea reflejado en infraestructura real, cobrar. A nivel ciudadano es lo que me parece más consistente. No puede ser que la gente pague y luego le toque esperar. Recordemos que la valorización del año 2018 nos trajo 833.000 millones de pesos, decir que eso es poco no sería cierto. Es una cifra importante.

Facebook Twitter Linkedin

Cabe recordar que el Distrito ya hizo en el pasado una devolución por obras de valorización cobradas y no ejecutadas. Foto: Archivo Particular

¿Qué tan endeudada está la ciudad?



Pongamos como ejemplo a una familia. Esta tiene necesidades de gasto y necesidades de inversión. Una cosa es el mercado, los colegios, que son ineludibles; y otra cosa es comprar un carro. El Distrito logró un cupo de endeudamiento que le permitió soportar una inversión grande. Fueron 17,1 billones de pesos. Entonces, cada vez que el secretario de Hacienda iba al Concejo de Bogotá a presentar un presupuesto, pues este tenía que estar cuadrado, es decir, que los ingresos más la deuda permitan financiar el gasto que se tiene. Ese cupo se utilizó para llevar esos presupuestos, que estaban soportando unos proyectos de inversión, entonces la inversión creció de manera muy importante en ese tiempo. En 2020 la inversión empezó en 20 billones de pesos y terminó en 26 billones.



Otra cosa es que usted vaya y contrate esos proyectos que le presenta el Concejo. En eso se comprometió un poco más de 15 billones de pesos, de los cuales 2,6 son vigencias futuras. Esas son cosas que no íbamos a poder gastar hoy, sino que se podrán gastar hasta 2030 porque corresponden a proyectos de gran envergadura que toman tiempo. Ahora, quedó un cupo. Si usted hace las cuentas de lo que le acabo de decir, de 1,8 billones que está soportando el presupuesto de 2024, con eso se termina el cupo.

¿Pero qué tan endeudados estamos?



Una cosa es que usted tenga el cupo en la tarjeta de crédito y otra es que efectivamente usted lo necesite o se lo gaste. Si usted tiene caja suficiente, tiene los recursos en la tesorería, no solicite desembolsos de crédito, porque eso le cuesta. ¿Qué pasó en el cuatrienio anterior? El stock de la deuda era de 2,5 billones de pesos.



Hoy son 9,3. Entonces no son los 17 del cupo, son 9,3 billones que creció de manera muy importante de 2,5 a 9,3, pero entonces son como dos momentos: uno es el cupo, que me permite llevarle al Concejo presupuestos financiados, otro es ya en la ejecución cuánto requiero y ya en los pagos, cuánto la tesorería necesita de desembolsos de crédito para hacer esos pagos.

Pero, volviendo al ejemplo de la familia, uno sabe ahí hasta cuánto puede gastar con la tarjeta de crédito y hasta dónde no. ¿En este momento todavía podemos usar tarjeta de crédito?



El cupo ya está agotado. Para financiar el nuevo Plan de Desarrollo tendremos que pensar en un nuevo cupo, lo que sí está claro es que no será de 17 billones de pesos FACEBOOK

TWITTER

El cupo ya está agotado. Para financiar el nuevo Plan de Desarrollo tendremos que pensar en un nuevo cupo, lo que sí está claro es que no será de 17 billones de pesos. Lo que las cuentas consistentes con el marco fiscal nos dan, es que podrían ser alrededor de 5,6 billones. Yo creo que será necesario usarlo.



(También lea: Razones por las que frenaron licitaciones de dos tramos del Corredor Verde en Bogotá).

¿Qué se va a priorizar?



Eso se llama calidad del gasto y nosotros tenemos una agenda en ese sentido. Es decir, así suene trillado, hay que hacer más con menos. Por ejemplo, hemos hablado mucho con el secretario de Integración Social. Hay que lograr más eficiencias en las políticas sociales, en el tema de transferencias. Hay que evitar la duplicidad del gasto, por ejemplo con intermediarios que nos cuestan.



Por todo esto creamos en la Secretaría de Hacienda un comité de calidad del gasto, allá se evaluarán los programas. Ahí también se determinará qué tanto un recurso generó un impacto y qué tanto no.

¿Cómo está el tema de impuestos para este año?



Bogotá es una ciudad con una cultura de pago importante. Sin embargo, también queremos hacer una gestión importante en la disminución de la evasión. Déjeme darle un dato: un punto de evasión de ICA nos cuesta 83.000 millones de pesos.

Ahora hablemos del predial. En Bogotá están obligados a pagar los dueños de 2,7 millones de predios. Desde el 10 de enero emitimos las facturas en la página web para el 99 por ciento de estos. Están en la página web.

¿Habrá incrementos?



Facebook Twitter Linkedin

Ana María Cadena, secretaria de Hacienda. Foto: Sergio Cárdenas. EL TIEMPO

Un 62 por ciento de las facturas crecen menos del 10 por ciento. Es decir, en términos reales, descontando la inflación, no aumentaron. El otro 40 por ciento crece un poco más que la inflación. Y por impuesto de vehículos, desde el 19 de enero están listas las facturas del 98 por ciento de los propietarios obligados. Hoy tenemos más de 114.000 pagos de nuestros aportantes con una cifra cercana a los 800.000 millones de recaudo. Hay gente que está pagando 2024 y hay gente que está pagando otras vigencias.

¿Cuáles son los plazos?



En relación con el impuesto predial, los contribuyentes podrán declarar y pagar el tributo sin descuento ni sanción hasta el 14 de junio; sin embargo, podrán obtener el 10 por ciento de descuento declarando y pagando hasta el 26 de abril.



Así mismo, los ciudadanos podrán pagar su impuesto predial en cuatro cuotas, sin intereses, siempre que los contribuyentes que deseen acogerse a al sistema de pago alternativo por cuotas (SPAC) presenten una declaración inicial a través de la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda a más tardar el 10 de mayo de 2024. Las fechas para realizar los pagos son las siguientes: primera cuota, el 7 de junio; segunda, el 9 de agosto; tercera, el 4 de octubre; y cuarta, 6 de diciembre.

¿Y para el de vehículos?



Quienes declaran y pagan el impuesto sobre vehículos tienen como plazo máximo el 24 de mayo de 2024 para acceder al descuento del 10 por ciento y hasta el 28 de junio para declarar y pagar sin descuento ni sanción.

¿Las facturas llegarán a la casa?



Sí. La factura física tiene también el propósito de recordarnos la obligación, así el pago se haga a través de la web. Y aquí voy a hacer una cuña. Los ciudadanos tienen la posibilidad de hacer un aporte voluntario del 10 por ciento. El exalcalde Antanas Mockus nos enseñó la importancia de esto y esto sigue vigente. La diferencia es que esta alcaldía utilizará este dinero para el programa ‘Bogotá camina segura’.

¿Por qué?



Es la necesidad más apremiante que los ciudadanos tienen en este momento. Invitamos a los ciudadanos a que se unan por esta causa.

¿Qué beneficio le trae a la ciudad que la inflación esté bajando como lo está haciendo?



Lo más importante es el impacto positivo al precio de los alimentos. Eso beneficia a familias vulnerables. Esperamos que la tendencia siga a la baja. Y si bajan las tasas de interés se reactiva también la construcción y, por ende, la economía. Estamos optimistas.

¿Los empresarios tendrán que pagar más en sus tributos?



El alcalde Galán ha sido claro que la primera aproximación que estamos haciendo a las necesidades de recursos de la ciudad no es por la vía del incremento de los impuestos. Los impuestos están llamados a hacernos más equitativos. Cualquier cosa que implique que la equidad de la ciudad mejore hay que analizarlo.



Hay una polémica por un error en la liquidación del presupuesto nacional de este año que deja sin recursos grandes proyectos del país y entre estos la primera línea del metro de Bogotá.



Confiamos que esta situación será resuelta por el Gobierno Nacional. Lo realmente importante es que la solución se dé a tiempo, para que esto no afecte el cronograma de desembolsos de los proyectos estratégicos, entre ellos Metro y TransMilenio.

¿Está tranquila?



Sí. Trabajo con un gran equipo.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL

erncor@eltiempo.com

X: @ernestocortes28