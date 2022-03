Por medio de un comunicado, la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH), le aclaró a la ciudadanía que, no ha enviado mensajes de texto relacionados con los pagos pendientes a los beneficiarios de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), e invitó a los ciudadanos a no dejarse engañar.



De acuerdo con el secretario de Hacienda, hasta la fecha la Administración Distrital está al día con los giros correspondientes al año 2021 y a los dos meses de 2022. Por esta razón, piden a los ciudadanos no dejarse engañar con cualquier tipo de mensajes en los que los inviten a radicar solicitudes y se incluyan montos de dinero específicos.



Además, Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda, le recordó a los beneficiarios que, los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios.

"No se dejen engañar con mensajes de texto que les están llegando a sus teléfonos, incluyendo montos específicos o páginas de internet que lo inviten a radicar solicitudes de reclamación en la Secretaría de Hacienda", puntualizó Ramírez.



Para más información, dudad o inquietudes al respecto, puede ingresar a www.haciendabogota.gov.co/shd/atencion-ciudadania



REDACCIÓN BOGOTÁ

