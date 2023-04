Bogotá tiene la cifra de deserción escolar más baja de los últimos años, con un índice del 1.29 % durante el 2021. Esto ha sido posible gracias a las estrategias, programas e iniciativas que lidera la Secretaría de Educación del Distrito y que buscan que ninguna niña, niño, joven o adulto se queden sin estudiar.

Este año los profesionales de la estrategia ‘Búsqueda Activa’ estarán durante cuatro meses recorriendo la ciudad para encontrar personas que quieran estudiar y necesiten cupo para acceder a los colegios oficiales del distrito. La búsqueda se extenderá hasta julio.

En total se visitarán más de 100 barrios de 40 Unidades de Planeación Zonal (UPZ), en todas las localidades de la ciudad. “Llegaremos a cada rincón de la capital del país, llevando la oferta educativa oficial. No queremos que ningún niño, niña, joven o adulto se quede sin estudiar y por eso nos la jugamos toda”, afirmó la profe Edna Bonilla Sebá, secretaria de Educación del Distrito.



En 2020, el año de inicio de la pandemia por covid-19, gracias a esta estrategia, 1.897 estudiantes regresarán al colegio. En el 2021 la cifra aumentó a 2.370 y en el 2022 cerca de 5.100 personas retornaron a las aulas de clase. Para este año se espera poder vincular a más de 4.000 personas al sistema educativo público de la ciudad y así alcanzar la meta del cuatrienio de vincular a más de 13 mil estudiantes.

¿Cómo se lleva a cabo la ‘Búsqueda Activa’?

La estrategia tiene dos modalidades de trabajo: la primera es presencial, a través de los recorridos, y la segunda es no presencial a través de llamadas y correos.



En la modalidad presencial se involucra a los profesionales en los territorios, quienes a través de recorridos identifican a las personas que no estén estudiando y manifiesten su deseo de retomar sus estudios. En el formato de ‘caracterización física’ se registran los datos básicos de la persona, su composición familiar, características, las razones que originaron su deserción escolar y los apoyos necesarios para su retorno y continuidad en los colegios oficiales de la ciudad.

También se cuenta en esta modalidad con la Unidad Móvil de Matrículas, que acompaña la búsqueda y se ubica en puntos estratégicos de los diferentes barrios, parques o plazoletas, para brindar atención personalizada a las familias que se acercan a solicitar cupo nuevo, traslados, retiros, actualización de datos y demás requerimientos para el proceso de matrícula y movilidad escolar.



En la modalidad no presencial, se identifican los estudiantes que no están estudiando y se les contacta vía telefónica o por correo electrónico, con el objetivo de ofrecerles alternativas de cupo para que regresen al colegio y no abandonen su estudio.

Facebook Twitter Linkedin

Matrículas Bogotá. Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

Otras alternativas para solicitar cupo

La Secretaría de Educación del Distrito continúa garantizando el acceso a todas las niñas, niños, jóvenes y adultos interesados en ingresar a los colegios oficiales de la ciudad, de forma fácil y gratuita. Por eso, además de la búsqueda activa, hay otras alternativas:



- Dirigirse a los colegios oficiales.

- Diligenciar el formulario disponible en la página web www.educacionbogota.edu.co.

- Puede acercarse a la Unidad Móvil de Atención.

- Agendar cita a través de la página web, para recibir atención en las Direcciones Locales de Educación.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Lea otras noticias de Bogotá: