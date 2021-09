Entregaron 102 mil dispositivos para estudiantes vulnerables

Entre 2020 y 2021, la Administración Distrital, ha entregado 102 mil dispositivos en 384 colegios públicos, un promedio de 279 por día en colegios oficiales de las 20 localidades, en el marco de la ‘Ruta 100K Conéctate y Aprende’, la estrategia del Distrito que contempla una intervención integral con tres momentos: acceso a dispositivos, acceso a conectividad y formación para el desarrollo de habilidades digitales.

Edna Bonilla Sebá, secretaria de Educación del Distrito dijo: “Estimábamos que alrededor de 124 mil estudiantes de educación secundaria y media de colegios públicos no contaban con dispositivos y conectividad en sus hogares. Esto significaba que el 36 % de nuestros estudiantes en estos niveles no tenían acceso a un equipo ni a internet. Por eso, unimos todos los esfuerzos para lograr este hito histórico en Bogotá y ofrecerles todas las herramientas digitales a quienes más las necesitan, con el fin de que construyan un proyecto de vida con base en la educación”.

Las tabletas y computadores han sido entregados a estudiantes vulnerables de secundaria y media de los colegios públicos de Bogotá que cumplen alguna de las siguientes condiciones: pertenecer a la ruralidad, estudiar en los colegios con mayor índice de pobreza, tener alguna discapacidad, hacer parte de una etnia o ser víctima del conflicto armado.

“Estoy muy feliz. Me parece importante recibir la tableta porque me ayudará en el colegio. Ahora comprenderé mejor los temas, desarrollaré habilidades digitales y podré conectarme con a las reuniones con mis ‘profes’ y compañeros. El año pasado fue muy duro porque no tenía ningún equipo en casa y prácticamente todo era virtual. Ahora las cosas serán diferentes”, indicó Daniel Peña, estudiante del Colegio Los Alpes quien fue uno de los beneficiarios de las tabletas que entregó personalmente la Alcaldesa Mayor.

Las tabletas cuentan con una pantalla de 10.1 pulgadas, procesador de 2.0 GHz con 4 núcleos, almacenamiento interno SSD de 128 GB, con ranura para incluir una MICRO SD para aumentar la capacidad de almacenamiento. También tienen una memoria RAM de 3GB, conectividad WIFI, navegación por sim card 4G, cámara frontal y trasera, con puerto micro HDMI y su respectivo cable y sistema operativo Android 10.

Por su parte, los computadores portátiles tienen una pantalla de 14 pulgadas, disco duro de 500 GB, memoria RAM de 4GB, conectividad WIFI y LAN, cámara web integrada HB 720p con micrófono integrado con conexión bluetooth y sistema operativo Windows 10 pro for education 64 bits.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com