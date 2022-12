De cara a las festividades de fin de año, la Secretaría de Salud de Bogotá hizo un llamado para evitar el consumo de productos de dudosa procedencia, que se obtienen mediante destilación artesanal o preparaciones con alcohol industrial.



La advertencia se emite luego de que en los últimos días se han reportado, en la Capital de la República, 13 casos graves de intoxicación con metanol por la ingestión de

una bebida alcohólica de origen desconocido, informa la entidad.

"Estas afectaciones se han presentado en personas entre 40 y 60 años, especialmente con mayor vulnerabilidad y vinculadas a actividades comerciales informales; sin embargo, el riesgo de intoxicación puede darse en todo tipo de población. Los casos se han presentado en residentes de 5 localidades de la ciudad y en municipios vecinos", advierte la Secretaría de Salud en un comunicado.



Agrega que la intoxicación con bebidas alcohólicas obtenidas de manera irregular puede ocasionar efectos graves en la salud como visión borrosa, ceguera, estado de coma e incluso la muerte.



"Si se presentan estos síntomas después de beber alcohol, se debe consultar a urgencias; adicionalmente, se invita a reportar a la Línea 123 estas situaciones y aquellas que se consideren como distribución irregular de licores", anota la Secretaría.



Las entidades distritales recuerdan que preparar este tipo de bebidas sin los registros pertinentes es un delito. Se invita a la comunidad a que esté alerta al momento de adquirir licores y evite el consumo de aquellos de dudosa procedencia o que se obtienen mediante la destilación en sitios improvisados con alambiques sin autorización.



"Cabe recordar que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Además, se hace un llamado a no ofrecer licores a niños, niñas y adolescentes, ni permita que esta población las ingiera", anota la Secretaría de Salud.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta esta situación y que se aproximan las celebraciones de fin de año, la Administración Distrital emite las siguientes recomendaciones para evitar intoxicaciones con bebidas alcohólicas:



• No consumir bebidas destiladas producidas en alambiques o de otras formas artesanales.

• No comprar bebidas alcohólicas en la calle.

• No recibir licores de personas desconocidas.

• Desconfiar de precios más bajos de los que regularmente están el mercado.

• Comprar bebidas alcohólicas únicamente en comercios legales y autorizados.

• Revisar los envases y el rotulado antes de consumir licores.

• Una vez consumida la bebida alcohólica, destruir la etiqueta.



A esta campaña se une también la Gobernación de Cundinamarca, que está realizando las acciones frente a estos casos y mantiene articulación con el Distrito para compartir información y avances en estos procedimientos.