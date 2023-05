Michael Sebastián Valverde Gómez, estudiante de cuarto semestre del pregrado de Ingeniería en Multimedia, de la Universidad Militar Nueva Granada y uno de los mejores Icfes de la ciudad en el 2020, fue el joven al que dos hombres en una motocicleta asesinaron por robarle unos euros que acababa de comprar, en Ciudad Salitre, en la localidad de Fontibón.



Era hijo, nieto y sobrino único, tenía 19 años, y por su excelente desempeño estaba becado con el programa Matrícula Cero. Le gustaban los videojuegos, nadar e ir al gimnasio; no era muy amante de las redes sociales, ni de salir de fiesta.



“Era un joven con mucho potencial, estaba enfocando su carrera, en programación. Participaba en concursos de esa área y ganó varios, le iba muy bien. Podemos decir que le quitaron una muy buena promesa al país”, le dijo a EL TIEMPO Jhon Gómez, tío materno de Sebastián.



Según Gómez, la madre del joven bogotano iba a viajar ayer a España. Desde el año pasado lo había planeado. Era su sueño, iba a hacer un retiro espiritual junto con sus amistades y se iba a quedar en ese país durante un mes.



Sebastián Valverde Gómez, de 19 años, estudiaba Ingeniería de Multimedia. Foto: Cortesía Jhon Gómez.

Debido a esto, el martes en la tarde, Sebastián y su mamá iban a compartir la tarde juntos antes de que ella se fuera. “Mi hermana el martes estaba en su trabajo, que queda en la 80 con 68, y Sebastián estaba en la casa, en Madelena, y antes de irse a ver con ella fue al centro comercial Salitre Plaza a comprar 400 euros porque se creía que era una zona segura”, indicó Gómez.



Y agregó que cuando el joven hizo la diligencia se quedó escampando en el centro comercial porque estaba lloviendo, y luego de eso, cruzó a una droguería a comprar una cola granulada que le habían encargado y en medio de ese movimiento fue que ocurrieron los desafortunados hechos.



“La hipótesis que nos dio la Policía es que lo iban a robar y lo tenían marcado desde la casa de cambio. Lo más triste es que se llevaron la maleta con un cuaderno nada más porque los euros los tenía en la billetera y no se la quitaron, ni tampoco el celular ”, explicó Gómez.

Lo que sospecha el tío de Sebastián es que él por no dejarse robar porque sabía que este un sueño que su mamá había trabajado, y por el que incluso se había endeudado, fue que los delincuentes tomaron acciones más agresivas.



“Le dispararon y él llegó sin signos vitales a la Clínica Colombia. La trabajadora social de allá nos dijo que intentaron reanimarlo, pero no fue posible”, dijo.



El familiar, también contó que el martes en noche estuvo en la clínica el secretario de Seguridad de Bogotá y se comprometió a hacer todo lo posible para capturar a los responsables. “Yo solo pido que lo cumpla porque me lo prometió mirándome a los ojos”.



En este punto de la ciudad fue cometido el crimen en contra de Michael Sebastían Valverde Foto: Google Maps

Tras este atroz hecho de violencia, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Herbert Benavidez, informó que articularon un equipo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación, la seccional de Investigación Criminal y las capacidades de inteligencia con el fin de lograr rápidamente el esclarecimiento de este lamentable caso.



“Asimismo, se está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a las autoridades a la identificación de las personas responsables”, indicó Benavidez.



Además, el secretario de Seguridad de Bogotá, el general (r) Óscar Gómez Heredia, tras reunirse con los familiares de la víctima, aseguró que ya tenían algunas características de la motocicleta y de los involucrados en este crimen.



Por su parte, Patricia Urrea, gerente general del centro comercial Salitre Plaza le aseguró a EL TIEMPO que están facilitando las grabaciones a la Fiscalía para que adelante la investigación correspondiente.

Hurto a personas

De acuerdo con el Análisis General de Delitos de la página web de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, las cifras del delito de hurto a personas va en aumento.



El año empezó con un crecimiento exponencial del número de homicidios registrados y los hurtos fueron en aumento también.



Los datos publicados en ese portal, indican que en enero de 2022 hubo 8.750 casos de hurto a personas y en ese mismo mes en el 2023, 12.334. Lo que muestra un aumento del 43 por ciento. En febrero este delito creció en un 32, 8 por ciento, se pasó de 17.777 en 2022 a 24.319 en 2023.



En marzo, la variación porcentual fue de 10,7 por ciento, en ese mes de 2022 se presentaron 28.977 casos y este año 36.716, es decir, 7.739 casos más. Y en abril hubo un aumento del 4.317 casos, teniendo en cuenta que en el 2022 fueron 38.718 y en 2023, 43.035.



Así las cosas, lo que indican las cifras es que este delito de acto impacto y que afecta diariamente a decenas de ciudadanos sigue siendo un reto para la ciudad, ya que aumenta año tras año y mes a mes. En el primer cuatrimestre de 2022 hubo 94.222 casos de hurto a personas, mientras que entre enero y marzo de este año se han registrado 116.404.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

