El primer vencimiento para el pago del impuesto de vehículos matriculados en Bogotá será el próximo viernes 12 de agosto y aún hay miles de contribuyentes que se han visto afectados por no contar con el recibo para poder pagar esta obligación no obstante que la Secretaría de Hacienda Distrital ha implementado un par de soluciones en su página para atender este problema.

Este es el caso del señor Agustín Conde-Delgado, quien vive en Palmira, Valle del Cauca, y tiene un carro con placas de Bogotá. Para él, desde cuando se hizo el cambio de plataforma de la Secretaría de Hacienda Distrital este año, ha sido una odisea intentar corregir unos datos que el sistema cargó de forma errónea y poder obtener su recibo para pagar la obligación.

El señor Conde-Delgado alega que hace más de dos meses realizó una solicitud para la corrección de datos del vehículo, desde el pasado 2 de junio de 2022 y hasta el momento no ha recibido respuesta. Incluso, recurrió a un derecho de petición hace casi un mes y tampoco ha pasado nada.



La única opción que le dieron desde la entidad es que la corrección de sus datos y la descarga del recibo las puede hacer solo si se acerca a algún Supercade en Bogotá, un viaje que por ahora no es viable y cuya inconformidad manifiesta: “Hace 25 años que matriculo mis vehículos en Bogotá y es la primera vez que me ocurren estos problemas. Acá en el Valle del Cauca ya es vox populi que no debemos volver a matricular vehículos en Bogotá por el desastre en la atención al cliente”.

También son numerosas las quejas de contribuyentes en Bogotá, quienes , a pesar de las ayudas en línea que dio Hacienda Distrital, no han podido obtener el recibo para pagar su impuesto y estas también han quedado registradas en las redes sociales, pues tampoco les responden los correos que envían a la entidad para intentar solucionar el problema.



Por ejemplo, Estefanía Trujillo publicó en su cuenta de Twitter: “Y si en lugar de estar publicando cosas que no van al caso en estos momentos, arreglan su página, y la dejan sirviendo para poder cumplir con las obligaciones formales. No contestan por ningún medio. ¡Necesitamos que se pronuncien y den soluciones!”.



Así como el de ella, son varios los casos que evidencian un mal funcionamiento de la página para pagar el impuesto del vehículo, una situación similar a la que sucedió con el pago del impuesto predial, y que algunos de estos ‘internautas’ señalan que les ha impedido cumplir con sus obligaciones tributarias.



A estas quejas se suman los comentarios de quienes han tenido que acercarse a los Supercades en Bogotá para solucionar sus problemas, pues la mayoría coincide que este trámite está tardando entre 3 y 5 horas para poder obtener la corrección de sus datos y el recibo para pagar el impuesto del carro. Es decir, están ‘perdiendo’ todo un día de trabajo para poder salir del lío.

El origen del problema

Este año, cuando se cambió la plataforma con la que la Secretaría de Hacienda Distrital facilitaba la liquidación y pago en línea del impuesto de vehículos, muchos contribuyentes alertaron sobre la imposibilidad de cumplir con esta obligación, principalmente quienes estaban en un proceso de compra/venta de algún vehículo y cuyo trámite exigía cumplir con este proceso.



Para muchas de estas personas que transaban un vehículo usado hubo inconvenientes a la hora de obtener el recibo del impuesto para el pago y, luego de comunicarse con Hacienda Distrital, se enteraron de que, por ese ‘cambio informático’, no se encontraban o no se cargaron los datos necesarios para la generación de esa ‘factura’.

La mayoría de los afectados tuvieron que acudir a los Supercades de la ciudad para solucionar el impase y poder continuar con el trámite. Pero la cosa no paró ahí.

Dos primeras mejoras

Ante este panorama, Hacienda Distrital decidió implementar dos herramientas en su página web para solucionar estos problemas. Uno de ellos fue la implementación de un botón de descarga inmediata del recibo de pago para el impuesto del carro.

También mejoró el funcionamiento de la oficina virtual dispuesta también en su página, y a la que se accede después de registrarse. Allí cargan todas las obligaciones de impuestos que tiene el ciudadano a su nombre, tanto en predios como en vehículos.

No fueron suficientes

A pesar de esos desarrollos, siguieron los problemas para miles de contribuyentes y ya con la fecha del primer vencimiento cercana, hace poco más de una semana la misma Secretaría de Hacienda lanzó una advertencia pues más de 50.000 vehículos con placas de Bogotá aún no cuentan con el recibo.



La razón es la misma que ha argumentado la entidad: “no se han podido generar las facturas de pago para el impuesto de estos 50.000 vehículos debido a que no cuentan con la información suficiente para obtenerla”.



Como último recurso, la entidad implementó en su página un formulario que los contribuyentes pueden completar con la información del automotor requerida para que Hacienda pueda generar la factura de pago.

Y en la oficina virtual se puede presentar una declaración tributaria registrando de forma manual el avalúo comercial del vehículo y calculando de esta forma el impuesto por pagar.

No se duerma

Si, de todas formas, usted ya lo intentó por todos los medios en la página de la Secretaría de Hacienda Distrital, no lo piense más y agéndese para acudir a alguno de los Supercades autorizados para obtener su recibo por ‘ventanilla’, pues no quedan sino 7 días para el primer vencimiento que le da el beneficio del 10 % de descuento por pronto pago.



Tenga en cuenta que el último plazo para cumplir con el pago del impuesto de vehículos matriculados en Bogotá finalizará el 26 de agosto, un par de semanas después. Que no lo coja la tarde.

GIOVANNI AVENDAÑO

EDITOR DE MOTOR.COM.CO