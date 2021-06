IDU suspende tala de árboles sobre la av. 68

A comienzos de este mes, la Personería de Bogotá, mediante una carta dirigida al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), solicitó la suspensión de la tala de árboles que se venía adelantando sobre la av. 68 para la construcción de la troncal de TransMilenio sobre este corredor vial.



Ante esta carta de la Personería, el IDU respondió: "En consecuencia se les solicitó a los contratistas no ejecutar dichas actividades en el marco del principio de precaución aludido en la comunicación del ente de control".

Para la Personería todavía no se ha cumplido con el trámite de las modificaciones al tratamiento del arbolado ante la Secretaría de Ambiente, ni se han implementado las acciones y mecanismos necesarios para evitar la tala de árboles, que por sus condiciones actuales no deberían ser talados. Por esto, la suspensión de los trabajos se hará hasta que no se expidan los actos administrativos que aprueben modificaciones en el tratamiento silvicultural.



No obstante, el IDU argumentó que los tratamientos de tala que se han ejecutado hasta la fecha se están realizando con la autorización vigente hasta la fecha, que fue la expedida por la Secretaría de Ambiente durante el 2019. "Quiere decir que esta actuación tiene soporte en el marco de unas resoluciones que gozan de presunción de legalidad."

Hacia el mes de abril, el IDU estableció que podía reducir la cantidad de árboles a talar, así como también explicó que dentro del diseño del proyecto se tiene planteado sembrar 2.500 árboles más. Según esto, al finalizar las obras, el corredor tendrá 4.718 árboles, 1.218 de los que tiene actualmente.



Además, esta entidad le contestó a la Personería que estos trabajos de tala se han adelantado bajo tres aspectos:



1. Que el tratamiento de tala se encuentre aprobado en la resolución vigente y no se encuentre propuesto para modificación de tratamiento.



2. Que con anticipación a la ejecución de la tala se haya realizado la respectiva socialización con la comunidad beneficiaria del proyecto.



3. Que el árbol se encuentre relacionado en la programación de tratamientos a ejecutar semanalmente.