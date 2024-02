Se registró un hurto en los baños del centro comercial Titán Plaza

Así las cosas, el pasado jueves, 22 de febrero, se conoció el caso del que fue víctima un joven de tan solo 20 años en el centro comercial Titán Plaza, ubicado en el noroccidente de la ciudad.



El joven, quien sostuvo conversaciones con el medio Caracol Radio, explicó que todo habría sucedido en el baño de hombres del centro comercial, lugar donde fue interceptado por un individuo.



Sin pensarlo, el muchacho fue amenazado dentro del baño para que entregara su reloj, papeles, celular, la chaqueta y hasta unas llaves.



Tras ser hurtado, la víctima quedó en shock por unos momentos, debido a la situación por la que acaba de pasar; no obstante, al reaccionar no dudó en salir corriendo para coger al sujeto.



“Yo estaba en un shock completamente, entonces no me pude mover. Cogí mi maleta otra vez y salí corriendo para buscarlo, pero este baño tiene dos salidas, por lo que no tuve una posibilidad de poder coger al hombre”, relató al medio ya mencionado.



Al no tener éxito de dar con el responsable de los hechos, el joven tomó la decisión de ir por ayuda del personal de seguridad del centro comercial, quienes inmediatamente llamaron al cuadrante de la zona.

Para ver las grabaciones de las cámaras, debió interponer una denuncia ante la Fiscalía. Foto: iStock

Dada la angustia del joven, comentó que, por su afán por encontrar sus pertenencias, le dijo al personal: "yo puedo encontrar mi teléfono desde una aplicación, ya que es un iPhone. Por lo tanto, les dije que me iba a ir hacia la tienda Ishop para ver si ellos me podían ayudar, pero me dijeron que ya iba a llegar el cuadrante”.



Al llegar la Policía, dos de ellos se dijeron a revisar las cámaras y otros dos se quedaron junto a él.



Lo que más sorprendió a la víctima, es cuando de un momento a otro el cuadrante y la seguridad del centro comercial lo dejan solo, "como si no hubiera pasado nada en ningún momento”, agregó.



Después de lo sucedido, la víctima nunca obtuvo respuesta cuando dijo que quería ver las grabaciones de las cámaras de seguridad, ya que le dijeron que primero debía interponer la denuncia ante la Fiscalía, por lo que así lo hizo.



Ese no ha sido el único caso de hurto dentro de este centro comercial, dado que, el joven mencionó al medio que, presuntamente, otro hombre, la semana pasada, también habría sido víctima de los dueños de lo ajeno de la misma forma



