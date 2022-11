La Secretaría de Movilidad informó esta mañana que en el momento se registra una manifestación en la carrera 7 con calle 51A, en la localidad de Chapinero. Los manifestantes estarían afectando intermitentemente la movilidad en sentido sur-norte



Se recomienda tomar la calle 32 al occidente y la avenida Caracas al norte. Aforo aproximado de 50 personas.

📢ATENCIÓN



[09:55 a.m.]#AEstaHora Se presenta manifestación en la carrera 7 con calle 51A, sentido Sur-Norte. Manifestantes realizan bloqueos intermitentes sobre la vía.



⚠️#GerenciaEnVía sugiere tomar la calle 32 al occidente y la Av. Caracas al norte. pic.twitter.com/kOCbmG07iK — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 18, 2022

Las manifestaciones previstas para hoy

15:00, Taxistas Movilización

Barrio Rafael Núñez (Cl. 53 con Cr. 45), realizarían un “Plan tortuga”, sobre la Cl. 26 y Av. Ciudad de Cali, en rechazo a los operativos de movilidad. No se descarta que estas personas se movilicen hacia el Aeropuerto El Dorado en busca de generar impacto mediático.



Concentraciones



- 07:30, Estudiantes Universidad Libre (Cl. 8 No. 5 – 80), en rechazo al costo de la matrícula para el año 2023. No se descarta la realización de bloqueos intermitentes y el desarrollo de una marcha por el sector.



- 07:30 Estudiantes Universidad Libre sede El Bosque (Cr. 70 No. 53 – 40), ante el alza en el costo en las matrículas para el 2023.



- 08:00, SINTRAIME. Superintendencia de Sociedades (Av. el Dorado No. 51 – 80), sindicato de trabajadores de la industria metalúrgica desarrollarán mitin para exigir derechos laborales.



- 08:00, Victimas del Conflicto Armado Procuraduría General de Nación (Cr. 5 No. 15 – 80), radicarán una tutela para exigir reparación.



- 10:00, Ambientalista. Plazoleta Ágora de Corferias (Cl. 24 No. 38 - 47), en rechazo a las políticas de transición energética.



- 10:00, Mesa Nacional por la Libertad En el marco de la actividad “Gran Toma a Bogotá” se realizará un plantón frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (Cl. 26 No. 51 - 50). No se descarta posible marcha hacia la Plaza de Bolívar.



- 10:00, Estudiantes Universidad Distrital sede Macarena - (Cr. 3A No. 26B - 1), actividades culturales, canelazo y culminación de un mural denominado “Hermanos San Juan”.



- 11:00, Animalista. Plaza de Bolívar (Cr. 7 No. 10 – 11), con el fin de exigir respeto y dignidad para los animales.



- 2:00 p. m., Mesa Nacional por la Libertad. Plaza de Bolívar (Cr. 7 No. 10 – 11), para exigir la renuncia del presidente Gustavo Petro.



- 2:00 p. m., Primera Línea * Concejo de Bogotá (Cl. 36 No. 28A - 41), desarrollo del comité distrital pro indulto, con de tratar temas referentes a la libertad de los presos políticos.



- 5:00 p. m., Feministas. Universidad Pedagógica Nacional (Cl. 72 con Cr. 11), asamblea para coordinar actividades de manifestación para el 25 de noviembre.



REDACCIÓN BOGOTÁ