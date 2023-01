Uno de los puntos más sensibles de la seguridad en Bogotá durante el año que pasó fueron los homicidios. Este indicador se movió entre lo positivo y lo negativo debido a las vendettas entre grupos narcotraficantes, la aparición de cuerpos desmembrados en bolsas plásticas y el crecimiento de la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales.



Según lo celebró en la mañana de ayer la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, este delito reportó al cierre de 2022 la tasa por cada 100.000 habitantes más baja desde 1962, registrando una reducción de 12,8 %, mientras que cuando se comparan los datos corridos de 2021 y 2022 el número de casos reportó una caída de 12 % acumulado.



Aunque ambas cifras son muy positivas para la ciudad, lo cierto es que no se logró mantener la meta anual establecida tanto por la Policía como por la Administración Distrital al inicio de 2022, que fue de 15 por ciento, aunque en meses como junio, julio y agosto fue superada, llegando casi a la reducción del 16 % en los homicidios, según los registros de la Secretaría de Seguridad.



Por su lado, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Carlos Triana, señaló que los últimos operativos en contra de la estructura delincuencial ‘los Camilos’ se han convertido en los de mayor importancia en materia de esclarecimiento de homicidios, pues se lograron aclarar 36 asesinatos.



“Desde la institución hemos reforzado las capacidades de la policía judicial y de inteligencia y hemos logrado impactar los grupos multicrimen vinculados con negocios ilegales como el microtráfico, que son los grandes incitadores de los homicidios en la ciudad”, señaló el general.



Pese a los buenos resultados en esta materia, el 2022 se cerró con dos trágicos hechos de inseguridad que se decantaron en muertes violentas. El primero de ellos fue el asesinato de un menor de 7 años en medio de un ataque sicarial en la calle 116 con avenida Boyacá.



El mismo día, al otro lado de la ciudad, un joven fue apuñalado dentro de un bus articulado de TransMilenio, en lo que aparentemente fue un nuevo hecho de intolerancia.

Implosión de la delincuencia



Para el analista y exsubsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, las reducciones en esta materia también tienen una explicación que data desde la pandemia. Durante el confinamiento las estructuras criminales se desestabilizaron debido al cierre de las economías, “esto generó que empezaran a matarse entre ellos, a cobrar cuentas, a buscar dinero en otras fuentes y a recuperar territorios. Volvió a crecer el sicariato y bajó el homicidio común”.



Ahora bien, dice Nieto que para entender las reducciones en este indicador delictivo es necesario comprender que hay dos tipos de conteo diferentes: uno, el de los homicidios sociales, que es en el que están basadas las reducciones y corresponde a las muertes en medio de riñas y situaciones que se desprenden de contextos sociales; pero advierte que este conteo deja por fuera los homicidios instrumentales, que son los correspondientes a los sicariatos.



“Como solo estamos hablando de reducción en homicidio sociales podemos decir que se debe a tres estrategias fundamentales de la administración: se reactivaron los frentes de seguridad entre la ciudadanía y la policía de confianza; también, la estrategia de redes CUIDAdanas que promueven la resolución de conflictos entre la misma comunidad. Finalmente, haber puesto en el centro de la seguridad la reconstrucción del tejido social”, explicó Nieto.

Una línea no tan clara

Lo que se hizo con la llegada de Claudia López y Hugo Acero a esta cartera fue positivo porque se venía de un discurso donde solo se hablaba de delincuencia común y temas de convivencia.

Pero aunque no es tan clara la línea que diferencia las cifras delictivas y lo que está pasando en las calles de la ciudad, varios expertos han asegurado que existe una serie factores que impulsaron la recuperación de las cifras en Bogotá.



Por ejemplo, Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, señaló que el hecho de que la cartera de Seguridad de esta administración reconociera por primera vez la existencia del crimen organizado en Bogotá permitió una reconfiguración de la estrategia para atacar la delincuencia.



“Lo que se hizo con la llegada de Claudia López y Hugo Acero (el primer secretario de Seguridad) a esta cartera fue positivo porque se venía de un discurso donde solo se hablaba de delincuencia común y temas de convivencia (…) entonces, hablar de crimen organizado en la capital permitió que se sinceraran las cifras y se pudiera ver con honestidad la situación de la ciudad para así mismo poder atacar”, dijo el experto.



Explicó también que no es posible tener el detalle de cuanto ha sido la verdadera reducción del homicidio en Bogotá, pues no existe una base de datos unificada que lleve el conteo real de los casos. No obstante, puso de manifiesto que, “aunque no existe una unidad en los reportes, lo cierto es que, en todas las bases de búsqueda indiferente de la institución si se ve reflejada la reducción en materia de homicidios”.



Sin embargo, Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional, advirtió que no siempre la medición de los homicidios es la mejor forma de conocer la realidad de la seguridad de la ciudad. Para él, si bien los homicidios muestran una clara reducción, lo que ha ocurrido en Bogotá es una reconfiguración del crimen, donde “ya no muere cualquier persona sino que mueren unos objetivos más puntuales”.



Justamente en ese mismo escenario coinciden tanto Rosanía como Jiménez. Ambos consideran que aunque el homicidio es la categoría más importante y hay que valorar el esfuerzo de las autoridades, no se puede perder de vista que el año que pasó creció en la ciudad tanto la delincuencia común como el crimen organizado.



“Hay menos homicidios pero la delincuencia común creció exponencialmente. Tenemos un crimen organizado del que no conocíamos la magnitud, como por ejemplo el tema del ‘Tren de Aragua’, los decapitados, descuartizados y la guerra que no está solo en las calles sino en las cárceles, las URI y todo lo que hemos vistos. (…) esto demuestra que no es que la ciudad sea más segura y que el tema de los homicidios puede ser nada más que un sofisma”, añadió Rosanía.

Intensivas operaciones

El proceso de investigación de la Fiscalía seccional Bogotá también fue fundamental en la reducción de los homicidios en la ciudad. Durante el año se logró la desarticulación de bandas dedicadas al multicrimen que venían azotando a la capital con una serie de macabros homicidios y sicariatos.



José Manuel Martínez, director de las fiscalías Bogotá, señaló que en un trabajo articulado con la Policía Metropolitana, durante 2022 se logró el esclarecimiento del 50% el total de casos de homicidio que sumaron 929. En tanto que de los 14 feminicidios reportados durante ese año el 100 % quedaron resueltos.



“El homicidio doloso se redujo en Bogotá, pero esa reducción no fue por temas de persuasión. El homicidio se reduce por la acción efectiva de la Fiscalía, la Policía y el CTI (...) la cifra histórica en Bogotá significa que de cada caso de asesinato hay la posibilidad en un 50 % de que el victimario sea capturado en tan solo una semana. Ese es el éxito de la estrategia”, señaló Martínez.



JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ.