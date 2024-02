Bogotá se quedó sin la COP16: alcaldía felicitó a la ciudad que recibirá el evento

En la tarde de este martes 20 de febrero ha trascendido que el Gobierno Nacional ya habría tomado una decisión respecto a la sede de la COP16 que se disputaban Cali y Bogotá.



El gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que este evento ambiental de carácter ambiental se realizará entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre en Cali, capital del Valle del Cauca.

En rueda de prensa, la ministra de Ambiente Susana Muhamad anunció que el país tendrá la presidencia del evento durante dos años y que será clave en las decisiones ambientales del mundo durante los próximos años.



"Colombia quiere que esta sea la COP de las comunidades", fue lo que señaló la ministra antes de señalar que una comisión de expertos viajó a las dos ciudades participantes (Bogotá y Cali) y emitió un concepto en que expresaron que ambas ciudades cumplían con los requisitos necesarios para ser sede del importante evento.



Por su lado, el presidente señaló que esté será el evento del mundo y que tendrá sede en Colombia donde se conversará sobre las decisiones importantes que todo el planeta deberá tomar para detener las crisis ambientales.



"Escoger el lugar en el que el mundo se puede encontrar no es una tarea fácil y debe ser coherente con los propósitos que representa el evento. No solamente que sea una ciudad donde se pueda ofrecer comida e infraestructura, sino que sea coherente", expresó el presidente.



Luego de esto, el presidente señaló que como gobierno se inclinaron por escoger a la región más biodiversa del país para ser la sede del evento. "En el pacifico del país esta zona más biodiversa del mundo y que tiene todo el dramatismo de la historia mundial y allí se conjugan las raíces ancestrales desde antes de los españoles (...) allí tenemos dos enorme potencias que tenemos que saber articular: la potencia de la biodiversidad cultural humana y la biodiversidad ambiental".



Hubo un hecho que nos inclinó para tomar la decisión y es que Cali fue escenario de un estallido social donde los hombres blancos salieron a oprimir a las comunidades negras, señaló el presidente . "Hoy queremos que esas heridas abiertas que aún no cicatrizan, lo hagan".



Por su lado, tras la ardua competencia, la Alcaldía de Bogotá publicó un trino en el que felicitan a la nueva sede del evento y aguaran éxitos para la cumbre ambiental más importante del mundo.

Felicitaciones a Cali, sede de la Cumbre Mundial de Biodiversidad #COP16. Nuestro país estará bien representado con toda la biodiversidad y riqueza del suroccidente colombiano.



¡Nos vemos en Cali! pic.twitter.com/fB0cjWY6Ac — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) February 20, 2024

