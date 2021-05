Se presentan largas filas en puntos de vacunación

Este lunes festivo sigue la vacunación para mayores de 60 años en la ciudad. Incluso, durante el fin de semana, el Disitro habilitó siete centros comerciales para que las personas dentro de este rango de edad que no hubieran sido agendadas por su EPS pudieran recibir la primera dosis bajo el sistema de pico y cédula. No obstante, en algunos puntos de atención se han registrado largas filas y los usuarios manifiestan inconformidades.



Uno de los adultos mayores que estaba participando de la jornada le manifestó a City Tv que desde las 7:30 a.m. había llegado al punto y encontró una larga fila sin respeto al distanciamiento social.

"Les falta logística. Tienen que ayudar más. Queremos prevenir y estar en mejores condiciones", reportó otro usuario, quien también dijo que se encontró con gente que estaba haciendo fila desde la madrugada. Y aunque los ciudadanos manifiestan como positivo que se estén adelantando este tipo de jornadas, también le solicitan al Disitrito habilitar más puntos de atención por la alta demanda de estos días.



Este domingo, en medio de una rueda de prensa, Alejandro Gómez, alcalde encargado de Bogotá, expresó que ha habido acogida por parte de los usuarios para ir a los nuevos puntos que dispuso el Distrito. "Determinamos que allí fueran las personas que no han recibido la primera dosis y no hayan sido agendadas", dijo, pero también recordó que a esos puntos solo pueden asistir las personas habilitadas bajo el sistema de pico y cédula.



La Secretaría de Salud informó que esta jornada se extenderá, al menos, hasta el jueves 20 de mayo y funcionará de la siguiente manera:



Martes 18 de mayo: Cédulas terminadas en 0, 1, 2 y 3.

Miércoles 19 de mayo: Cédulas terminadas en 4, 5 y 6.



Jueves 20 de mayo: Cédulas terminadas en 7, 8 y 9.



La atención será de 8:00 a.m. a 5 p.m. en los siguientes centros comerciales:



Mall Plaza



Dorado Plaza.



Bulevar Niza.



Paseo Villa del Río



Plaza de las Américas.



Avenida Chile.



*Con información de Óscar Fagua, City Tv.