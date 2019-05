Se necesitan donaciones de sangre en Bogotá

El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) hace un llamado a los habitantes de Bogotá para que donen sangre.

Según la Secretaría de Salud, más de 26.000 componentes sanguíneos fueron transfundidos a niños en Bogotá en las unidades pediátricas, neonatales y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en 2018.



Por este motivo, el Banco Distrital de Sangre del (IDCBIS) les hace un llamado a todos los ciudadanos para que asistan a las jornadas de donación de sangre que se realizan a diario.



Este banco recibe donaciones de todos los grupos sanguíneos, pero hace mayor énfasis a los ciudadanos del grupo O, ya que estas unidades son las primeras en ser administradas cuando ocurren accidentes, teniendo en cuenta que pueden ser recibidas por personas de cualquier otro grupo: A, B, AB y O.



Por otro lado, suele haber un desabastecimiento importante de unidades O+, pues aproximadamente el 50 % de la población pertenece a este grupo sanguíneo.



La entidad está invitando a todos ciudadanos a que se acerquen a donar en las unidades móviles, puntos fijos y carpas del Banco Distrital de Sangre.



Las transfusiones de sangre son necesarias para atender pacientes con anemia, tratamientos de pacientes con cáncer, complicaciones durante el embarazo, accidentes de tránsito y trasplante de órganos.

Puntos y horarios de donación

Viernes 03 mayo 2019

Supercade Américas, punto Fijo, 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



Secretaría Distrital de Salud, edificio IDCBIS segundo piso, 7:30 a.m. - 4:30 p.m.



Sábado 04 mayo 2019

Centro Comercial Plaza de las Américas. Carpa en la entrada principal 2:00 p.m. -8:00 p.m.



Domingo 05 mayo 2019

Parroquia San Juan Diego y Virgen de Guadalupe diagonal a Metro Recreo. Unidad Móvil frente al despacho parroquial. 8:00 a.m. - 3:00 p.m.



Parroquia San Juan de Nepomuceno en el barrio Bosa Holanda. Unidad móvil frente a la Iglesia 8:00 a.m. - 3:00 p.m.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD