Una jueza y tribunal mantienen parada la troncal de la 7.ª

Una jueza y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mantienen paralizada la licitación de TransMilenio por la carrera 7.ª, aunque la Alcaldía Mayor cumplió con los requisitos que ordenaron al expedir medidas cautelares con las que suspendieron la licitación.

El primer caso es el de la jueza 23 administrativa, María Teresa Leyes Bonilla, quien tiene en sus manos una acción popular en la que el demandante se basaba en las dudas que tenía en abril pasado la Procuraduría sobre si las obras de la troncal de la 7.ª estaban armonizadas con las del plan parcial El Pedregal, que se desarrolla en la calle 100.



El pasado 29 de noviembre, la alcaldía le entregó a la jueza el documento de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que tras siete meses de investigación no encontró fallas en el proceso de armonización.



Luego de revisar toda la documentación de la licitación y de convocar y realizar siete reuniones informativas, con la participación de funcionarios del Distrito, en dos de las cuales estuvieron presentes delegados de Aldea Proyectos S. A. S., los promotores de El Pedregal, la Delegada de la Función Pública concluyó que sí hubo gestiones para armonizar las obras públicas con las privadas.



Según el documento, “la armonización es un proceso que se surte a través de diversas etapas en un periodo de tiempo prolongado”, y en el momento de apertura de la licitación se habían adelantado “actividades relacionadas con la armonización de las cargas generales y locales”.



No obstante esta información, que está consignada en un documento de 14 páginas que elaboró la Delegada, dos días antes de que empezara la vacancia judicial, la jueza Leyes Bonilla expidió un auto en el que pedía más pruebas y dejó en suspenso el futuro de la obra.



El otro caso que tiene suspendida la troncal está en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que paró la licitación por considerar que hacía falta contar con un plan director del parque Nacional, debido a que la obra de la 7.ª afectará unos metros del andén aledaño al parque.



La alcaldía apeló esta orden ante el Consejo de Estado, por considerar que la obra no afectará el parque, y sin embargo tramitó y expidió el plan director para complacer al Tribunal.



Una vez expedido se llevó para que hiciera parte del proceso, y se solicitó el levantamiento de la medida cautelar, considerando que ese era el único motivo por el cual se había ordenado suspender la licitación.



En este caso, la respuesta que recibió la alcaldía del Tribunal es que, como había apelado el caso ante el Consejo de Estado, debía esperar a que el máximo tribunal administrativo falle y tome una decisión.



