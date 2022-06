Con un gran incremento en el caudal de la cuenca sur del río Bogotá, en Soacha, amaneció el departamento de Cundinamarca. Según las autoridades esto es debido a las largas y fuertes jornadas de lluvia que se han vivido en el departamento y en general en el país. Se declaró alerta roja máxima en la zona por el aumento en los niveles del agua en el río.



El cuerpo de Bomberos, los diferentes organismos de socorro y la alcaldía municipal han venido desarrollando monitoreo 24/7 y minuto a minuto en nueve municipios que están en alerta roja y en peligro por el súbito aumento del caudal del río.

Capitán, ¿cómo se está realizando el monitoreo en el que también están usando drones?



Efectivamente y de acuerdo a la alerta roja que emitió el IDEAM estamos en máxima alerta y preparación, principalmente en los municipios de la cuenca baja del río Bogotá. Por esa razón, desde Bomberos Cundinamarca, nos encontramos realizando monitoreo constante en las zonas de alto riesgo y principalmente en los nueve municipios donde se declaró la alerta roja máxima.



Hay que tener en cuenta que en este momento se hace necesaria la apertura de las compuertas de Alicachín donde se va a incrementar el caudal. Estamos hablando que de 150 centímetros cúbicos por segundo vamos a aumentar el caudal a 220 o 250 más.



El reporte del Ideam dice que se van a seguir presentando estás fuertes lluvias, por eso la alerta continua y con todas las autoridades seguimos trabajando para generar alertas tempranas en caso de que sea necesario.



¿Qué tan necesario es estar abriendo las compuertas de Alicachín? ¿Esto no podría afectar a los municipios que quedan en la parte baja?



Sí, es completamente necesario y es un protocolo que se debe manejar precisamente porque al no abrir las compuertas se puede generar mayor afectación, principalmente, en el municipio de Soacha. Por esa razón, el día de ayer se hizo un consejo extraordinario de gestión del riesgo en el municipio y se hizo la declaratoria de alerta roja.



Es un trabajo que hemos venido desarrollando de manera articulada con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y donde todos los organismos de primera respuesta estamos en máxima alerta y preparación para poder responder en caso de ser necesario a cualquier eventualidad.



Capitán, ¿es normal ver el río con este cauce tan alto o es la temporada de lluvias?



La temporada de lluvias ha acrecentado que este caudal genere mayor riesgo y por eso se hace necesario hacer monitoreo constante, no solo del río Bogotá, sino de todas las cuencas y fuentes hídricas del departamento.



Por esto, fue necesario desde el año pasado, declarar la calamidad pública y se hizo necesario que en abril se ampliara esta declaratoria para poder responder de forma oportuna a esta temporada de lluvia que ha generado afectación a más de 5.000 personas, estamos hablando de 52 municipios donde se declaró la calidad y 96 de ellos han sufrido afectaciones por deslizamientos, talud de tierra, crecientes súbitas o avenidas torrenciales.



¿Cuál es la recomendación para la ciudadanía?



Bueno, hay que obrar con mucha responsabilidad y evitar ingresar a las fuentes hídricas. Las personas que viven aledañas a los ríos deben estar en máxima preparación y estar atentos a los comunicados que las autoridades publican en los diferentes medios para poder establecer alertas tempranas.





REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con información de Ándres Sánchez de CityTv.