Sigue pico y placa ambiental el fin de semana por alerta amarilla

Carros y motos particulares:

​- Sábado 14 de marzo: placas terminadas en par (0, 2, 4, 6 y 8) no podrán transitar entre las 6:30 a.m. a 6:00 p.m.

- Domingo 15 de marzo: placas terminadas en impar (1, 3, 5, 7 y 9) no podrán transitar entre las 6:30 a.m. a 2:00 p.m.