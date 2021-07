¿Por qué fracasó primera mesa de diálogo con jóvenes de primera línea?

La mesa de diálogo que se instaló este jueves entre el Distrito y jóvenes de primera línea se levantó luego de que no se pudiera llegar a acuerdos entre las partes.



Después del encuentro, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, le expresó a este diario que "de parte de la Alcaldía seguiremos respondiendo a procesos en Ciudad Bolívar, en Usme y en Suba. Son procesos muy heterogéneos. Hay algunos que rechazan el espacio. Avanzaremos con aquellos que quieran continuar con la construcción".

Jóvenes que asistieron a la reunión manifestaron inconformismo por la no presencia de la alcaldesa en la mesa de diálogo. Ante esto, López, en su cuenta de Twitter, indicó "lamento mucho que los jóvenes de primera línea rechacen y decidan no asistir a mesa de diálogo. Nuestra disposición continúa". La alcaldesa también informó que llevan cuatro semanas de trabajo con el PNUD, la iglesia y la Secretaría de Gobierno respetando los tiempos.

Gustavo Petro, dirigente del movimiento político Colombia Humana, trinó en su cuenta de Twitter al respecto. "Muy lamentable que la alcaldesa haya dejado la silla vacía en el encuentro con los jóvenes de primera línea. Era la oportunidad para comenzar un proceso de distensión y recuperación de confianzas y convivencia social en Bogotá".



En horas de la mañana circuló un comunicado por las redes sociales donde la Primera Línea (PL) de Las Américas decidió no asistir a la mesa por cuestiones de garantías. “Se espera la llegada de la avanzada nacional de las PL de todo el territorio para seguir construyendo un proceso político diferente e incluyente”.

Manifestaron que esta mesa puede ser un riesgo y que allí pueden perfilar personas antes de la llegada de la avanzada nacional y desarticular el proceso que se viene realizando. “Pedimos excusas públicas al resto de las líneas y reiteramos nuestra no participación en el espacio concertado por el Secretario de Gobierno y la Alcaldía de Bogotá”. Como no hay voceros oficiales es difícil confirmar la veracidad de estos comunicados que solo circulan por las redes sociales.



Primera línea de la calle 80

También se pronunció la Primera Línea Portal 80. "Decidimos no asistir a la mesa de diálogo planteada por la Alcaldía y el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez. Nuestra Primera Línea Portal 80 no tiene garantías ya que existe una persecución política y judicial por parte del gobierno y sus entidades, por la misma razón, nuestra integridad puede ponerse en riesgo".



Agregaron que para que exista una mesa de diálogo primero debe existir una asamblea en donde las primeras líneas se reúnan y tengan garantías para poder dar a conocer el pliego de exigencias y así mismo no se excluya la voz de ninguna línea del país. " Ya sabemos que el Gobierno Nacional ha silenciado la voz del pueblo de muchas formas y nosotros seremos la voz de los que ya no están, de los campesinos olvidados, de los desplazados por el conflicto armado, del vendedor informal, de los estudiantes y de los que no han podido estudiar. Seremos la voz de las familias que hoy lloran muertos, de los habitantes de calle, de los líderes sociales asesinados, seremos la voz de la Colombia olvidada".



Esta PL de la 80 dice que esta mesa de diálogo que debió ser planteada desde el comienzo del Paro Nacional, "no será una mesa para negociar nuestros muertos, será para que los responsables de las muertes, violaciones y abusos no queden en la impunidad. Esta mesa de diálogo no debe ser planteada únicamente con las primeras líneas de Bogotá, ya que la problemática socio política es de toda Colombia y debemos incluir los lugares más olvidados por este gobierno. Estamos con nuestros

compañeros de Portal Resistencia esperando la llegada a Bogotá de las demás

líneas"



Finalmente ofrecieron una disculpa pública por no asistir a la mesa de diálogo. "No vemos pertinente nuestra asistencia sin garantías y condicionados por el gobierno.

La Primera Línea Portal 80 (Éngativa) seguirá en pie de lucha contra la represión

ejercida por este gobierno. El Paro continúa y vamos a seguir resistiendo con el

pueblo. ¡Por nuestros muertos ni un minuto de silencio, toda una vida de

combate! "

En el Archivo Distrital hubo delegados de la ONU y de la Secretaría de Gobierno. Foto: Óscar Murillo

Esta mesa de diálogo se tenía prevista inicialmente para las 12:00 p.m. inicialmente en la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, el sitio de reunión cambió al Archivo de Bogotá, donde los miembros de la Primera Línea estuvieron durante la tarde, donde manifestaron inconformismo al considerar que la alcaldesa Claudia López los dejó plantados. Por ello, los jóvenes alegaron falta de garantías por parte del Distrito y levantaron la mesa.

En el archivo hubo delegados de la ONU y del veedor distrital, Guillermo Rivera.

