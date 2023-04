Bogotá Cómo Vamos presentó la encuesta de percepción ciudadana 2022, donde vemos una mejora en la calificación del transporte público frente a 2019 (2020 y 2021 no se hicieron encuestas presenciales comparables). Esto es un cambio positivo: TransMilenio (troncal) pasó de 23 % a 30 %, y los servicios del Sitp Zonal pasaron de 24 % a 35 %. No son notas excelentes, nos seguimos rajando, pero la noticia es que mejoramos sustancialmente desde la última medición.



El resultado en el sentido correcto obedece a múltiples cosas que han pasado desde entonces: se cambió (por fin) la flota troncal que esperaba cambio desde 2011 con buses de GNV y convencionales Euro V con filtro, lo cual no solo redujo 78 % para material particulado y 80 % el hollín dentro de los buses, sino también amplió la capacidad en 40% por la incorporación de más buses biarticulados.



Al mismo tiempo, se expandió el servicio zonal a las cuencas no cubiertas y se incorporó flota eléctrica y flota Euro VI GNV y convencional; se inició la operación de La Rolita, la empresa púbica con conductoras mujeres (principalmente). También se ampliaron estaciones para acomodar los buses bi-articulados e hicieron decenas de ajustes operacionales de acuerdo con las condiciones de la demanda, además de la inversión para recuperar los daños ocasionados durante las protestas sociales de 2019 y 2021.



Pero el camino por recorrer sigue siendo muy importante; cuidar, expandir, mejorar, innovar, complementar el sistema de transporte público con las grandes inversiones en marcha en metro, trenes regionales, cables y corredores de buses. Como dice la alcaldesa, después de 10 años de inacción: “se les tiene, pero se les demora”.



Por eso es tan importante enfocar muchas más acciones en lo que tenemos, y la lista sigue siendo larga: gestión operacional (cambios de servicios para mejor ajuste entre oferta y demanda; mejor confiabilidad con despacho oportuno y control en tiempo real de frecuencias); gestión contractual (que tanto han reclamado algunos concejales para ver si es posible reducir los costos contratados); seguridad (tal vez el mayor lunar en la operación, especialmente para mujeres); control del no pago de tarifas (combinación de medidas de infraestructura, de promoción de la cultura ciudadana y control efectivo con policía e inspectores de policía).



El esfuerzo, especialmente financiero, por la infraestructura y por la operación es monumental. Es un respiro que se vea reflejado en mejora de indicadores de percepción, pero el camino sigue siendo largo. Por el lado financiero el faltante entre los costos de ofrecer el servicio (buses, conductores, energéticos, mantenimiento, recaudo, aseo, vigilancia, etc.) y los ingresos por tarifa sigue al alza.

La alcaldesa desglosó el faltante de casi 3 billones: de allí 499 mil millones son el pago de la flota eléctrica que mejora la calidad del aire y nos ayuda con la lucha contra el cambio climático; 465 mil millones son las rentas que pagamos a los antiguos operadores de transporte colectivo que salieron para dar paso al Sitp zonal y troncal; 349 mil millones son la estimación de pérdida de ingresos por evasión, y 1,747 mil millones son la diferencia base entre los costos técnicos (sin los anteriores componentes) y los ingresos por tarifa. Si no se cubren estos costos con recursos públicos del presupuesto distrital los pasajeros tendríamos que pagar más de 6 mil pesos por tarifa.



El llamado es a seguir mejorando el servicio; se logró una recuperación que debe sostenerse en el tiempo, pero que solo seguirá avanzando a niveles más aceptables si el trabajo en el día a día continua. La participación de Transmilenio en el total de viajes aumentó de 37 % a 43 % consolidándose como la principal forma de movernos en la ciudad, mientras bus (Sitp) pasó de 20 % a 16 %.



Le encuesta de percepción ciudadana nos trae otros datos positivos en movilidad y otros preocupantes que deben ser atendidos desde ahora y en las próximas administraciones. Se mantuvo estable el uso de la bicicleta (11 % en 2019, 10 % en 2022), pero subió el nivel de satisfacción de 81% a 87%, lo cual puede ser el reflejo del aumento de infraestructura protegida (551 km de ciclorrutas a 598 km, según reporte de Secretaría de Movilidad).



El modo de mayor satisfacción es la moto, con una calificación de 91%; su participación en el total de viajes es el 7% en esta encuesta. El carro particular, por su parte tiene una satisfacción de 74%. El trancón parece estar haciendo mella, porque la calificación en 2019 era 83% de satisfacción.



La encuesta muestra diferencias entre hombres y mujeres y entre estratos socioeconómicos. El uso de transporte público es más alto en mujeres (47% frente a 37% hombres), 48% estratos 1-2, 41% estratos 3-4 y 21% estratos 5-6. Los problemas de movilidad también se reflejan más en las personas en el sur y occidente de la ciudad, donde 60% indican gastan más tiempo de viaje frente al año anterior, frente a 56% promedio de la ciudad.



Las cifras son muy útiles en generar diagnósticos para mejorar, y hacerlo de manera focalizada en zonas de la ciudad que más lo necesiten, personas de ingresos bajos, en mujeres y en jóvenes. De forma ponderada (uso por satisfacción) estamos en el mismo nivel que 2019 y un poco mejor que 2016. El indicador ponderado de satisfacción pasó de 41% en 2016 a 49% en 2019 y a 50% en 2022.



Si solo tomamos los modos sostenibles (a pie, bicicleta y transporte público masivo y colectivo), pasamos de 33% en 2016 a 48% en 2019 y a 51% en 2022, una progresión positiva, aunque la participación está cayendo 76%, 74%, 70%, respectivamente. Mucho, mucho por hacer consolidando lo que está en marcha y cuidando mucho lo que hay. Que ojalá no se nos demore otra década.



Gracias Bogotá Cómo Vamos por la invitación al foro de presentación de la encuesta de percepción ciudadana 2022 y muchas felicitaciones por 25 años de datos independientes y relevantes; gran iniciativa de Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá, El Tiempo y la Pontificia Universidad Javeriana.

