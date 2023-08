El Distrito anunció que llegó la hora de formular la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario Engativá, que busca, junto con la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario Fontibón, que el entorno del Aeropuerto Internacional El Dorado se convierta en un motor que genere empleo formal y reactive la economía de la ciudad y la región, así como mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de este sector de la ciudad, que por años han vivido en condiciones inapropiadas que han afectado su salud.

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) radicó ante la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) la iniciativa para la formulación de esta Actuación Estratégica.



Esta formulación contará con un proceso de participación ciudadana incidente, en la que prevalecerán la definición de acuerdos ciudadanos para la toma de decisiones acertadas y para orientar los procesos que se lleven a cabo en este territorio ubicado en el occidente de Bogotá.

“Queremos contarles que las Actuaciones Estratégicas arrancaron y que la participación de la ciudadanía será muy importante en este proceso, porque juntas y juntos definiremos los proyectos que necesitamos en estas zonas de la ciudad. RenoBo ya nos radicó la primera iniciativa de formulación, y es la de la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario Engativá, con la que vamos a revitalizar el entorno del Aeropuerto Internacional El Dorado, reactivar económicamente la ciudad y brindar mejores oportunidades a los habitantes, especialmente, a los que viven en este sector”, sostuvo el secretario Distrital de Planeación, Felipe Jiménez.

Felipe Jiménez, Secretario de planeación de Bogotá. Foto: Secretaría de Planeación de Bogotá

La Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario Engativá es una zona con alto potencial de desarrollo, definida en el Plan de Ordenamiento Territorial ‘POT Bogotá Reverdece’, cuyo ámbito abarca un área que se extiende entre dos Unidades de Planeamiento Local (UPL), Engativá y Tabora.



Además, limita al norte con la calle 66A, la diagonal 66, la transversal 113F y la calle 64, entre otras vías; al sur con el Aeropuerto Internacional El Dorado y la calle 63; al oriente con la avenida Ciudad de Cali y al occidente con el Parque La Florida en los límites del Distrito.

El Distrito explicó que la formulación de esta Actuación Estratégica se llevará a cabo tras haber surtido la fase de adopción de las directrices para la definición de lo público, adoptadas mediante la resolución No. 0289 de febrero de 2023, en la que se definieron las condiciones básicas que debe tener este gran proyecto de ciudad, en aspectos relacionados con las mejoras del espacio público, el desarrollo de malla vial y los equipamientos del cuidado, culturales, y servicios logísticos y empresariales que se deben construir, entre otros aspectos.



Esta Actuación Estratégica busca conformar una de las principales ciudades - aeropuerto de América Latina, que reconozca y aproveche las ventajas productivas y competitivas de este territorio para consolidar una plataforma de comercio internacional y de servicios especializados, así como facilitar la accesibilidad desde y hacia el Aeropuerto El Dorado y su área de influencia, promoviendo un sistema de transporte multimodal que se articule con la ciudad y la región.

Actualmente, el ‘POT Bogotá Reverdece’ establece la implementación de 25 Actuaciones Estratégicas en la ciudad, las cuáles son definidas como instrumentos de planeación que delimitan áreas de la ciudad con alto potencial de desarrollo. Cada una de estas se desarrollará en cuatro fases: 1) Iniciativa, 2) Directrices para la definición de lo público, 3) Formulación, y 4) Revisión y Concertación. De esta manera, el Distrito Aeroportuario Engativá está iniciando su tercera fase.



La formulación será liderada por RenoBo, operador urbano público designado por la Administración Distrital para esta Actuación Estratégica, quien además será el encargado de velar por la implementación de la Política Pública para la Protección de Moradores y Actividades Productivas en el territorio.



Cabe recordar que por primera vez un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Bogotá protege a quienes habitan los diferentes territorios, y lo hace a través de una Política de Protección a Moradores y Actividades Productivas, que genera las alternativas para mejorar las condiciones de vida y garantiza que en ningún caso se desmejore el contexto inicial de la ciudadanía.

Aeropuerto El Dorado. Foto: Bogotá.

¿Quiénes pueden participar?

Todas y todos los ciudadanos podrán participar en la formulación de la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario Engativá. La agenda de los talleres de cocreación será publicada en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación www.sdp.gov.co y en la de RenoBo www.renobo.com.co, así como en las redes sociales de las dos entidades.

Verdades

● La apuesta de la Alcaldía Mayor es generar una relación gana - gana entre el aeropuerto y su entorno para beneficiar a todas y todos.



● Se beneficiarán especialmente las familias que viven en la zona con la consolidación de redes de equipamientos para la prestación de servicios del cuidado y sociales, diferentes modos de transporte, espacio público de calidad y reverdecido, entre otros.



● Contribuirá al desarrollo y la revitalización del sector, la ciudad, la región y el país.



● En esta fase (formulación) se generará un proceso de participación ciudadana incidente y la promoción de acuerdos ciudadanos.



● Posibilita y acompaña la reubicación gradual de las viviendas que se encuentran ubicadas en el área de influencia aeroportuaria directa.



● Cualquier proceso de reubicación deberá ser consensuado con las comunidades, garantizando siempre la protección a los moradores y las actividades productivas.



● El operador urbano público de esta Actuación Estratégica, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), garantiza la correcta implementación de Política de Protección a Moradores y Actividades Productivas, generando alternativas para mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan este territorio y las economías locales, garantizando que en ningún caso se desmejoren las condiciones iniciales de la ciudadanía.

Mentiras



● Es mentira que se van a expropiar 33 barrios.



● Es mentira que va a expulsar comunidades de las localidades de Fontibón y Engativá.



● Es mentira que el piloto de reubicación gradual iniciará este año.



● Es mentira que se cuenta con recursos o acuerdos con multinacionales para financiar cualquier transformación en la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario.



● Es mentira que estas Actuaciones Estratégicas inciden en el avalúo de los predios para comprar las casas a un menor precio.

¿Por qué no se trata de la expulsión de las comunidades?



● Desde 1999, el Decreto Distrital 765 restringe formalmente los usos residenciales en el área de influencia directa aeroportuaria, de acuerdo con los conceptos técnicos emitidos por la Aeronáutica Civil. Sin embargo, esta restricción ha resultado inaplicable en la práctica, debido a que no se definieron formas para generar procesos de revitalización urbana y generar acuerdos con las comunidades.



● Con la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario no se va a expulsar a la gente de las localidades. Por primera vez en la historia, un POT de Bogotá protege a quienes habitan los diferentes territorios y las actividades económicas locales tradicionales, y lo hace a través de una Política de Protección a Moradores y Actividades Productivas que busca mejorar sus condiciones de vida.



● La Administración Distrital garantiza la presencia de un operador urbano público. Es decir, habrá una entidad del Distrito Capital que vele por la implementación de la Política en favor de los habitantes del sector.



● La posibilidad de reubicación gradual no se debe entender como expulsión de las comunidades; por el contrario, la intención de esta Administración Distrital es abrir alternativas justas para quienes están en riesgo por encontrarse en el área de influencia directa del aeropuerto, posibilitando su permanencia en las localidades de Fontibón y Engativá. El objetivo es reducir gradualmente las afectaciones que esto genera a la salud de los vecinos del aeropuerto y mejorar sus condiciones de vida.



● En la etapa de formulación de la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario se desarrollará un proceso de participación ciudadana incidente que permita definir acuerdos con las comunidades vecinas de Fontibón y Engativá.



● Este es un proyecto de país y de región que debe involucrar al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el Departamento Administrativo Nacional de Planeación, la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, al municipio de Funza y el resto de entidades de la Administración Distrital. De estos actores depende no solo la calidad de vida de los vecinos del proyecto, sino la competitividad de la capital de Colombia y la economía de aproximadamente 10 millones de personas. Es una apuesta territorial de largo aliento, y su implementación depende de la definición de acuerdos entre múltiples actores involucrados, en particular, con las comunidades vecinas.

¿Por qué se debe integrar funcionalmente el aeropuerto con su entorno urbano – regional?

El entorno del aeropuerto y su integración con la ciudad-región es estratégico por muchas razones:



● El 24% de la carga con destino a Bogotá pasa por el corredor logístico de la Calle 13. Son 13.200 vehículos de carga diarios a un par de kilómetros del aeropuerto.



● Esta zona de la ciudad concentra el 10% del empleo y consume el 15% de la energía industrial de Bogotá.



● Las exportaciones de Bienes y Servicios son el 8% del PIB de Bogotá, índice cercano al de una ciudad costera como Nueva York (9%). En contraste, en Ciudad de México ese índice es del 2.5% y en Santiago de Chile del 1.5%



● Bogotá es el centro de operaciones del comercio internacional del país, desde donde se coordinan muchas de las etapas logísticas y aduaneras de la carga exportada e importada:



El 42% de Agentes de Carga Logística de Comercio Internacional del país se ubican en Bogotá, 52% de los cuales están en la zona aeroportuaria.



25% de los depósitos públicos aduaneros del país se concentran en esta zona de la ciudad.



Existen múltiples problemáticas derivadas de este desarrollo del aeropuerto como un enclave que no está articulado con su entorno:



● Los tiempos de desplazamiento desde y hacia el aeropuerto son muy altos, incluso desde sectores espacialmente cercanos. Los camiones se pueden demorar más de una hora entre la zona franca de Fontibón y el aeropuerto:



Un viaje entre la zona franca de Fontibón y el aeropuerto puede tardar entre 55 y 90 minutos, o desde Madrid (Cundinamarca) entre 90 y 140 minutos.



● Esto se debe, en parte, a la falta de accesos al aeropuerto. Solamente hay una entrada para pasajeros y carga que es la Calle 26. Los vehículos de carga, para reducir los tiempos de desplazamiento, circulan por vías residenciales que no están diseñadas para ellos:



Este tipo de prácticas han llevado a que las vías estén rotas, y son una fuente adicional que aumenta las problemáticas de ruido, generando malestar en los vecinos.



● El aeropuerto es un motor económico para la ciudad y la región, y una de sus ventajas frente a otras terminales es su ubicación en la ciudad, reduciendo costos para sus usuarios, así como la oportunidad de acercar empresas y vecinos que se articulen económicamente con una de las principales terminales de transporte de América Latina.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA ALCADÍA DE BOGOTÁ