Se hundió el POT de Peñalosa: sepa qué es lo que viene ahora

El proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que trazaría la hoja de ruta para el futuro de Bogotá en los próximos 12 años, se hundió este sábado en la tarde en el Concejo. Una ponencia negativa, liderada por el cabildante del Polo Democrático Celio Nieves logró obtener 8 votos a favor de los 15 habilitados.

Así quedó el panorama en la Comisión del POT del Concejo:



Votaron a favor de la ponencia de Celio Nieves (8): Celio Nieves (Polo), Juan Carlos Flórez (Asi), Ricardo Correa ('De la U'), Jorge Torres (Alianza Verde), Marco Fidel Ramírez (Opción Ciudadana), María Victoria Vargas (Liberal), Germán García (Liberal), David Ballén ('De la U').



Votaron en contra de la ponencia de Celio Nieves (5): Lucía Bastidas (Alianza Verde), Felipe Grillo (Cambio Radical), Eduardo Forero (‘la U’), Enrique Cubides (Conservador) y Carlos Camacho (Centro Democrático).



Dos no asistieron: Olga Victoria Rubio (Partido Mira) y César García (Cambio Radical).

Votaciones a la ponencia del POT Foto: Captura de video.

En este escenario queda descartado el Plan formulado por la administración de Enrique Peñalosa. No pasó en el Concejo y no podrá tramitarse por decreto, como se había pensado.



Ahora, le corresponderá a Claudia López y su futuro equipo de gobierno formular un nuevo documento.

López se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “Concertaremos un nuevo POT que proteja la estructura ecológica, base su transporte en red metro, descontamine, integre y nos haga líderes en desarrollo sostenible”.

Escuchando la voluntad y votación ciudadana, el Concejo de Bogotá negó el POT propuesto por el Alcalde Peñalosa.



Concertaremos un nuevo POT que proteja la estructura ecológica, base su transporte en red metro, descontamine, integre y nos haga líderes en desarrollo sostenible 🌻 pic.twitter.com/FNyq9VMPvI — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 2, 2019

EL TIEMPO habló con Jorge Torres, concejal de la bancada de la Alianza Verde y uno de los 8 votos que hundió el POT. Torres aseguró que, en un año, López podría tener listo un nuevo plan para tramitar ante la CAR, el CTPD y el Concejo.



“Espero que construya sobre lo construido. Acá hubo un camino que ya se recorrió: el diagnóstico, la formulación. Viene una labor de escuchar a las otras partes y, en un juicioso trabajo técnico con expertos, tener una nueva versión para socializar”, detalló.

Lo que dice la Administración Peñalosa

El secretario de Planeación, Andrés Ortiz, uno de los funcionarios detrás de este POT, aseguró que esto no es tan sencillo sacar un nuevo POT tan rápido: “Comienzan de cero. Un POT no se saca en meses. Puede tomar dos o tres años. Hoy Bogotá pierde una gran oportunidad y queda en una situación muy difícil: queda con un POT de hace 16 años, debe gestionar uno nuevo, y eso toma tiempo. Tengo la esperanza de que la nueva Administración retome muchos elementos”.



Agregó que esta terminó siendo una decisión política y no técnica porque “las circunstancias cambiaron el 27 de octubre. Nos lleva a este final doloroso. Pero espero que la nueva adminsitración parte de todo los construido”. No se conocen aún declaraciones del alcalde Peñalosa.

"Se hizo un trabajo serio, responsable, profundo durante más de tres años. Este POT era un gran salto para Bogotá en lo ambiental. Incluía todo lo que tenía que ver con cambio climático, movilidad sostenible, entendía que no se podía seguir expulsando gente a la Sabana. Era un POT que asumía los retos de los usos mixtos de Bogotá", agregó el Secretario minutos después de conocer la decisión.



La Secretaría de Planeación insistió en que este proceso había contado con la participación de 30.000 personas en más de 500 eventos.

Más reacciones

Lucía Bastidas, concejal que votó en contra de la ponencia de Nieves, afirmó que acataba el resultado, pero lo consideraba desfavorable: “Hoy pierde la ciudad. Bogotá sigue con una renovación urbana silenciosa en la que no ganan los ciudadanos, sino los constructores”.

Quien sí celebró fue Celio Nieves e hizo un llamado a considerar la participación: “La debemos ver como positiva para que el próximo gobierno de Claudia López construya un POT y lo concerte no solo con el Concejo, sino con los bogotanos. Esto fue una de las cosas que no aplicó Peñalosa: una de las grandes debilidades del POT”, dijo.



Otro de los que estuvo de acuerdo con la decisión fue Carlos Roberto Pombo, director del Consejo de Planeación Territorial (CTPD), autoridad participativa que no había emitido un concepto favorable del proyecto de POT. "Para el CTPD esto es un gran triunfo. Habíamos emitido un concepto negativo de manera contundente, pero la administración poco caso hizo. Hoy se cumple el deseo de participar y se insiste en que se escuche la voz de la ciudad".



El CTPD había criticado de este POT las proyecciones de población de la ciudad. "El gran reto es trabajar con mejores cifras", insistió Pombo.

Otros escenarios que se habían contemplado

Este sábado se jugaba "el todo o nada" en el Concejo de Bogotá. Tres eran los posibles escenarios: que no hubiera asistencia completa de la Comisión; que se asistiera, se votara positivamente y se salvara el POT; o que se asistiera, se votara negativamente y se hundiera el POT. Finalmente, sucedió este último.



En la primera opción, se pensó que no todos los concejales convocados asistirían y la sesión no tendría quorum. En este caso, el POT pudo haber sido ser aprobado por decreto desde el alcalde Enrique Peñalosa. Esto no sucedió: solo faltaron dos concejales.



En la segunda opción, se planteó una votación positiva y conjunta de ponencias. Lo que, de todas formas, llevaba también a que se aprobara el POT por decreto. Esto se daba por un detalle: el proyecto de POT tenía 555 artículos. Y, por cuestión de tiempo, es poco probable que se vote y revise uno a uno esta tarde.



Vea la sesión de este sábado:

¿En qué queda Bogotá?

Dadas las circunstancias, la capital, por lo pronto, seguirá trabajando sobre el Acuerdo 190 de 2004, el último POT acordado. Puede consultarlo en este link.

