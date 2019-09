¿Se ha sentido tumbado en una bomba de gasolina en Bogotá?

¿Alguna vez ha sentido esa sensación de impotencia al pagar por suministrarle combustible a su carro y que este no cumpla las expectativas de lo invertido? Pues la Secretaría de Gobierno y la Superintendencia de industria y comercio sancionaron a nueve bombas de gasolina de Bogotá por irregularidades en sus mangueras de suministro.



Estas mismas quejas, por sospechas de transparencia en el servicio, llegaron a EL TIEMPO tras la publicación de la nota que anunciaba la sanción.

“En la avenida Boyacá, en el norte, hay una estación de servicio. El precio es bajo pero la medida no es exacta. Siento que la rinden un montón”, dijo Fabián Salazar y agregó que él y sus amigos tanquearon allá y todas las motos se dañaron. “No creo que sea casualidad que 15 motos presenten el mismo problema. Adicional a esto mi esposa también tanqueó mi camioneta, y presentó problemas por agua en los inyectores. Por ende, jamás volveré a este sitio aun cuando queda a unas pocas cuadras de mi hogar”.

Otro caso lo denunció la ciudadana María Barrientos. “Vivo en La Calera y eventualmente tanqueo en una estación del pueblo. A veces, los 40. 000 pesos que le pongo no me alcanzan y me parece muy extraño, pues mi carro es súper económico y con 80.000 he ido hasta Medellín”.



David Sandoval también reportó una queja. “Siempre he tenido serias sospechas de una estación en de la Autopista Norte con calle 127. La medida tiene que ser incorrecta. Yo creo que dan un a 20% a 25% menos por galón. Llenar un carro allá es caro no por el precio del combustible sino por la mala medida”.



Por este tipo de quejas el Gobierno Distrital puso en marcha un operativo para hacerles revisión a las 363 estaciones de servicio que hay en Bogotá. Hasta ahora han inspeccionado 36 estaciones, 83 islas, 119 surtidores y 410 mangueras.

La mayoría de estas suspensiones se dieron por manipular la medida de venta del galón de gasolina. Foto: Alcaldía de Bogotá

Aunque la mayoría cumple con los estándares de calidad, el punto negro fue para nueve de ellas que tuvieron que ser suspendidas de manera temporal por no cumplir con la norma. Hoy se adelanta un proceso sancionatorio.



Esta medida se tomó, en casi todos los casos, por manipular la medida de venta del galón de gasolina. Este fue el total de casos por localidad: Chapinero (3), Usme (2), Fontibón (2), Teusaquillo (1) y Antonio Nariño (1).

Según Iván Casas, secretario de Gobierno de Bogotá, “la administración distrital, de la mano con la Superintendencia Industria y Comercio, realizó controles a las más de 300 estaciones de servicio en Bogotá. Hemos empezado las visitas para verificar, especialmente, que cobren el precio justo, el que está señalando en la norma y que no tengan alteraciones en las estaciones de medición”.



Por ahora, se sabe que los operativos continuarán en las próximas semanas, hacen parte de los controles continuos que adelanta la Secretaría de Gobierno con las Alcaldías Locales.



En junio de 2018 la Personería de Bogotá ya había alertado sobre la situación. En ese momento dijo que en promedio los bogotanos pierden más de 5.000 millones de pesos al año en la compra de gasolina, debido a la falta de calibración adecuada de los surtidores de servicio.



En ese momento denunció que el Distrito no tenía los mecanismos necesarios para hacerle seguimiento a este tema. En ese momento hizo un muestreo en 145 estaciones y concluyó que 118 no suministran la cantidad adquirida por el usuario.



“Esas estaciones venden al mes un promedio de 7'800.000 galones de combustible de los cuales 50 mil galones se dejan de vender al consumidor por que dichas estaciones no se encuentran ajustados y calibrados. Así mismo se representa una pérdida económica de 458 millones al mes lo que equivale 5.496 millones al año”, aclaró la personera Carmen Teresa Castañeda Villamizar.



El Ministerio Publicó Distrital identificó en ese momento que siete localidades, Santa Fe, Fontibón, Teusaquillo, Mártires, Barrios Unidos, Antonio Nariño y Rafael Uribe no contaban con convenios o contratos vigentes para realizar la inspección de vigilancia y control en la estaciones de servicio.



Además, se determinó en las visitas que, de las 145 estaciones, 94 no se encontraban ajustadas con las normas vigentes en materia ambiental y de distancias de seguridad y que, sin embargo, algunas de ellas llevaban funcionando más de 20 años.

