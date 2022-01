En este momento se lleva a cabo una audiencia reservada en la URI de Puente Aranda, luego de que Héctor Julio Prieto, presunto responsable de la muerte del menor Cristian David Fandiño, se entregara ayer a las autoridades.



Este hombre de 42 años y padrastro del menor fallecido se entregó anoche en el complejo judicial de Paloquemao donde se materializó la orden de captura. A partir de ahí se está programando las audiencias concentradas.

Precisamente, en la tarde de ayer, la familia del niño de 8 años de edad, realizó la misa de exequias en la iglesia San Leonardo Murialdo, en la localidad de Kennedy. Hasta donde llegaron decenas de personas, algunos conocidos de la madre, vecinos y amigos que visiblemente afectados le dieron el último adiós.



Al parecer, el sujeto señalado del asesinato del menor estuvo presente de manera incógnita en la misa y, más tarde habría llamado a la madre del niño para decirle que "ella le había arruinado la vida".



"Dios la bendiga, me dañó la vida, ¿no? Usted sabe que yo quería lo mejor para sus hijos, y vea quien tuvo que pagar los platos rotos, por culpa suya", le dijo Prieto a la madre del menor asesinado.



"Me quitó un angelito de ocho años. El niño es inocente, no tenía nada que ver", dijo su madre Yesica Lorena Pardo, de 26 años, y quien hasta antes de que sucediera este fatídico suceso trabajaba como vendedora ambulante y de bingo en el sector de San Victorino.



En desarrollo...