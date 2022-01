El intento de atraco sobre el puente peatonal de la estación Universidad Nacional dejó dos personas heridas y apuñaladas con arma blanca. Una de las víctimas fue un ciclista que estaba acompañando a una mujer a cruzar el puente peatonal de la estación de TransMilenio. El hombre fue abordado por tres ladrones quienes pretendían robarle su celular y su bicicleta.



(También puede leer: Ocho atracos en menos de 24 horas se reportaron en barrio Autopista Sur)

Julián Castañeda, víctima de la agresión, dijo que "De un momento a otro llegaron tres hombres al asalto. Yo estaba mirando mi celular cuando uno de ellos me dijo 'oiga deme sus cosas' así sin miedo delante de la gente". En el forcejeo el hombre recibió una puñalada en su brazo pero logró evitar que los ladrones se quedaran con sus pertenencias.



"Yo me negué a entregar las cosas y me botaron al suelo, ahí fue cuando me pegaron un puntazo. Yo pensé que me había pegado un puño por no dejarme robar pero luego me di cuenta que tenía sangre en la chaqueta". Inmediatamente el hombre se dirigió a la estación de TransMilenio de la Universidad Nacional donde fue atendido por el personal de la Secretaría de Salud y la Policía.



Este hecho de intento de asalto se une a las denuncias de ciudadanos que en el barrio Autopista Sur, en la misma noche, reportaron 8 atracos a bordo de motos. El asesinato de un hombre en el puente de la 127 con carrera novena, en Usaquén y la muerte de una mujer que fue golpeada con una piedra por su hijo hasta causarle la muerte.



La Secretaría de Seguridad, la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana han comunicado que están realizando jornadas de seguridad semanales en diferentes localidades y puntos críticos de la capital para evaluar nuevas acciones en contra de la criminalidad y reunir todas las quejas y peticiones de la ciudadanía.