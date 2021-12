La inseguridad sigue siendo el día a día de Bogotá y los robos de automotores parecen ir en aumento. Así se evidenció en el último reporte de seguridad, el cual dice que solo en noviembre se presentaron 340 casos, además de las denuncias de ciudadanos que han sufrido el hurto de sus carros mientras conducen o, inclusive, en las puertas de sus casas mientras estacionan.



Este último fue el caso de una familia del barrio Santa Isabel, en la localidad de Puente Aranda, que el pasado fin de semana denunció haber sido asaltada por tres hombres armados con pistolas cuando estaban guardando su camioneta en el parqueadero de la casa. Los delincuentes los obligaron a sacar el vehículo y se lo llevaron.

Sin embargo, este no es el único caso ocurrido durante los últimos días. En el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital, una banda de tres hombres retuvo a un ciudadano en el suelo cuando se encontraba lavando su camioneta al frente a su casa. “Me lanzaron al suelo y me pidieron la llave.



Inmediatamente aparece un tercer hombre que bajó de un carro de referencia Logan color gris que se montó a mi camioneta, recogió a los dos hombres que me tenían sometido y arrancaron”, contó Pedro Gómez*, víctima del hurto del vehículo.

Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de Bogotá, dijo: “La acción que se ha venido implementando con la Policía, en el marco del Plan de Intervención, nos ha permitido una constante mejora desde junio a la fecha en los indicadores de los delitos de alto impacto. Hemos visto que tenemos desafíos en materia de homicidios, hurto de bicicletas y motocicletas. Frente a estos casos de hurto de carros, que han aumentado, los hechos están siendo materia de investigación y pronto daremos con el paradero de los miembros de la banda criminal”.



No obstante esta declaración, de acuerdo con las cifras entregadas por la Secretaría de Seguridad, en lo corrido del año se han reportado 3.331 casos de hurto de vehículos en la ciudad, lo que representa un aumento de 6,4 por ciento frente a las cifras del mismo periodo en 2020. Incluso, la situación es más dramática cuando se comparan las cifras de este año con las de uno de plena normalidad, como 2019, donde la variación entre ambos es de un 9 por ciento más.



Al observar las cifras desagregadas por meses, durante este año, en junio se presentaron 76 casos más que en la misma fecha de 2020, es decir, el total de automóviles robados en el sexto mes del año fue de 344. En julio, la diferencia con el año pasado fue de 29 casos, para un total de 319 robos. En agosto y septiembre, las cifras también fueron superiores a las de 2020, con diferencias interanuales de 21 y 27 casos, respectivamente. Octubre y noviembre fueron meses estables, pues el número de hurtos de automotores fue el mismo en ambos años, con 370 y 340 para cada uno de estos periodos.

Para Néstor Rosania, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, la incidencia de delitos de alto impacto en la ciudad, como el hurto de automóviles, es producto de una desarticulación entre las instituciones que no previnieron el efecto de inseguridad poscuarentena. Para el experto, “ni el Ministerio de Defensa ni la Secretaría de Seguridad construyeron a tiempo una estrategia de seguridad clara para ajustarse a las nuevas dinámicas luego del encierro”.



Sin embargo, los casos reportados por esta modalidad de hurto no solo han afectado el sur y suroccidente de la ciudad. El sábado pasado se presentó un hecho a la altura de la calle 152B con avenida Boyacá, donde un vehículo de gama alta fue interceptado por otro vehículo color gris del que bajaron dos hombres armados que amenazaron a las personas que ocupaban el automóvil.



Como si no fuera poco el robo del automotor, los ladrones retuvieron a la familia por más de una hora, como lo cuenta Daniel Guevara, dueño del carro hurtado, quien además narró: “Nos llevaron retenidos por la ciudad, nos desocuparon las cuentas bancarias y se llevaron todo: celulares, papeles y tarjetas físicas”.



De acuerdo con la información reportada por varias víctimas de esta modalidad de robo que ha venido azotando el norte de la capital, la banda delincuencial es conformada por cuatro hombres y una mujer, que se movilizan en dos vehículos y se dedican a cerrar en la vía a otros automotores de gama alta que circulan en horas de la noche.



Frente a los casos reportados, el mayor general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, advirtió que durante los últimos meses se ha visto una afectación en esta modalidad delictiva; sin embargo, mencionó: “Hemos venido trabajando en la prevención del hurto de automotores con la Unidad de Tránsito para que podamos encontrar los vehículos robados”.



De la misma forma, el general Camacho dijo: “Cerca del 80 por ciento de los carros hurtados en la ciudad son en la modalidad de halado, y eso denota que también hay un componente de descuido de los propietarios que los dejan en la calle sin ningún tipo de seguridad”.

Días y horas pico del delito

Esta modalidad delictiva, como las otras presentes en la ciudad, tiene un mapa de frecuencia dividido por horas, días y zonas donde es recurrente la comisión del delito. Por ejemplo, según la información de las autoridades, en la noche, entre las 7 p. m. y la 1 a. m., es el horario en el que más se presentan los casos de hurto de automóviles. En lo corrido de enero a noviembre, en esta franja horaria se reportaron 1.372 robos de carros, con una mayor incidencia los martes y miércoles, que en lo que va del 2021 han dejado un saldo de 239 y 236 casos, respectivamente, para estos días.



La segunda franja horaria más peligrosa en materia de robo de carros está entre las 12 de la noche y las 6 a. m. Ahí, los días martes y viernes son los que más números rojos reportan, con registros de 142 y 133 casos para cada uno de estos días entre enero y noviembre de 2021. En el conteo anual, en esta franja el número de carros robados asciende a 800.



Ahora bien, el robo de los automóviles no se comporta de la misma manera en las diferentes localidades. Por ejemplo, de los 3.331 robos en esta categoría que sumó la ciudad hasta noviembre pasado, 721 se han reportado en Kennedy, siendo esta la zona más afectada por esta modalidad de robo. En esa misma línea aparece Engativá, con 493; luego Suba, que llegó a 278 vehículos robados; Puente Aranda, con 268, y Bosa con 243 casos este año.



Estos datos contrastan con los de localidades como La Candelaria, en el centro, que entre enero y noviembre de 2021 solo ha sumado cinco robos de carros; o Santa Fe, que llegó a 28, y Chapinero, que sumó 45 casos reportados ante las autoridades.

Se puede evitar el hurto de carros

Las autoridades han manifestado la importancia de prevenir los casos de inseguridad que se presentan en la ciudad durante esta época del año.



En el caso de robo de automóviles en el momento del parqueo se recomienda no hacerlo solo, siempre avisarle a alguien que esté en la vivienda para que salga y esté atento a posibles movimientos o sujetos extraños.



La Policía de Bogotá también mencionó que es clave tratar de no llegar a los barrios peligrosos en horas de la madrugada ni dejar los vehículos estacionados en la calle sin ningún tipo de seguridad.



En el caso de los robos que se presentan mientras los carros están en movimiento, se aconseja siempre enviar la ubicación en tiempo real a algún conocido y estar alerta a carros sospechosos en semáforos y cruces donde se pueda ver rodeado de más vehículos.



*Nombre cambiado



Jonathan Toro

EL TIEMPO