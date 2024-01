¿Qué hay detrás de filas por el Soat en Bogotá? Denuncian impedimentos para adquirirlo

Cientos de habitantes de Bogotá han denunciado a través de redes sociales largas filas, rechazos en el pago por internet y otra serie de impedimentos al adquirir el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat) en el nuevo año, lo que les ha ocasionado complicaciones para utilizar sus vehículos, así como contratiempos en sus labores cotidianas.



(Lea también: ¿Quiere comprar el Soat por internet? Tenga en cuenta estas recomendaciones)

La renovación del Soat, el seguro que cubre los gastos de aquellos conductores, pasajeros y peatones que sufren algún accidente de tránsito, se ha convertido en un dolor de cabeza para los ciudadanos, quienes afirman que las plataformas para su compra se encuentran caídas o que, incluso, en algunos lugares se niegan a venderles la póliza.

No cumplir con el pago oportuno de esta póliza puede significarles a los propietarios de un vehículo una multa de hasta 30 salarios mínimos diarios vigentes, lo que significa un monto de 1’300.000 pesos.



​(Le puede interesar: Denuncian filas y problemas para adquirir en SOAT en Bogotá)

Facebook Twitter Linkedin

SOAT Foto: iStock

“He tenido problemas para comprar el Soat, ninguna página me recibe el pago. Llevo una semana tratando de pagarlo y no me ha sido posible. Todas las transacciones salen rechazadas y no sé qué hacer”, dijo Andrea Fonseca, una denunciante de esta situación.

Los afectados afirman que algunas aseguradoras argumentan que aún no se han expedido las tarifas del Soat para 2024, las cuales son determinadas por el Gobierno Nacional acorde con el comportamiento en la venta de este seguro y la siniestralidad presentada durante el año anterior.

No obstante, aunque el retraso en el ajuste del seguro obligatorio puede perjudicar a entidades como la Adres (la administradora de los recursos del sistema de salud) e incluso a las aseguradoras, las autoridades dicen que estas deben expedir las pólizas, mientras el Gobierno fija las tarifas para el 2024. En este caso corresponden a las circulares vigentes de la Superintendencia Financiera, como lo son la 028 y 029 de 2022.



​(En otras noticias: Soat: los líos que está ocasionando el retraso en las tarifas para el 2024)

Frente a la nueva situación con los Soat, el Ministerio de Hacienda afirmó que actualmente cuenta con un proyecto de decreto que está a la espera de comentarios y de su respectiva aprobación para fijar las modificaciones del seguro obligatorio para este nuevo año y, de esta manera, poder emitir oficialmente las tarifas.



Redacción Bogotá

Julián Camilo Sandoval Blanco

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Más noticias en Bogotá: