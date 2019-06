Se confirma alianza entre Miguel Uribe y Ángela Garzón

Miguel Uribe, candidato por el movimiento Avancemos y el partido Liberal, y Ángela Garzón, del Centro Democrático, anunciaron la mañana de este martes desde la plaza del Chorro de Quevedo, en La Candelaria, que unirán fuerzas para llegar al palacio Liévano.

Además, invitaron a otros aspirantes de derecha y de centro, y en general a la toda la ciudadanía, a que se sumen a esta iniciativa a la que denominaron 'Gran Alianza por Bogotá'. Los aspirantes explicaron que la idea es competir con un único candidato a las elecciones de octubre, pero que todavía no se ha acordado el mecanismo que se usaría.

"Hemos acordado que va a llegar un solo candidato a las elecciones de octubre, que vamos a empezar a trabajar desde hoy en construir un programa de gobierno para el progreso de Bogotá para dejar atrás años de atraso, para dejar atrás la corrupción, para dejar atrás la ineficiencia y volver a Bogotá una ciudad en la que todos tengamos una buena calidad de vida", señaló Garzón.



En este mismo sentido se pronunció Miguel Uribe. "La ciudad no puede volver al pasado, no podemos retroceder. Ya vivimos las consecuencias de los egos políticos; cuando nos dividimos ganó el populismo, ganó la politiquería, ganó la corrupción y ganó el desgobierno", dijo Uribe Turbay.



El exsecretario de Gobierno envió un mensaje de unión y pidió afianzar fuerzas en el propósito de esa alianza para "terminar lo que se comenzó, mejorar lo que sea necesario mejorar y también los invito a que no profundicen las divisiones, a que no engañen a los bogotanos con otro tipo de equipos que van a profundizar las divisiones y van a garantizar que ganen".



Sobre el mecanismo de elección del aspirante único se sabe que el Centro Democrático piensa en una encuesta y que Miguel Uribe considera que el mecanismo debe ser público de cara a los ciudadanos. Esto se definirá en las próximas semanas.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: