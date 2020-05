Se completan tres días tensión por desalojo en Altos de la Estancia

Días de tensión, algunos enfrentamientos y desalojos se están viviendo desde el sábado 2 de mayo en un lote del sector Altos de la Estancia, en Ciudad Bolívar, debido a una invasión, según la Secretaría de Seguridad, promovida por tierreros y urbanizadores piratas.

Aunque no es el único hecho de este tipo que se ha presentado en las últimas semanas en esta localidad (en Bella Flor, las autoridades realizaron un desalojo y en Arborizadora Alta, la comunidad organizada resiste para que no ocupen un predio de alto riesgo) en La Estancia la situación parece ser más complicada.



Así lo reconoce Hugo Acero, secretario de Seguridad, quien estima que todavía no ha sido posible solucionar esta situación, entre otras razones porque se trata de un predio muy grande, de 43.000 metros cuadrados, y la gente que levantó sus cambuches allí no se quiere ir.



“Este es un terreno que se ha recuperado con esta cuatro veces en los últimos años, es un predio sobre el cual no se puede construir vivienda porque tiene riesgo de deslizamiento”, advirtió el funcionario distrital.



Residentes y líderes del sector explicaron que desde hace tiempo habían advertido a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo en ese lugar –en el que, además, se tiene planeado hacer un parque para niños–, pero que no han sido escuchados.

Por su parte, Acero responsabiliza de estos hechos a invasores ilegales, que están aprovechando la coyuntura de emergencia sanitaria para tratar de robarse no solo lotes, sino, incluso, conjuntos residenciales que están en construcción, o por ser entregados.

“Nos invadieron tres edificios, dos particulares y uno de la Caja de Vivienda Popular que están para entregar, y tuvimos que sacar a estas personas; ha habido otros intentos de invasión además de Altos de la Estancia. En el último mes hemos tenido que desalojar dos terrenos y cuatro edificaciones que se han pretendido robar los tierreros”, señaló el secretario de Seguridad.



¿Exceso de fuerza?

En redes sociales, algunas personas denunciaron presuntos excesos del Esmad en los operativos de desalojo de los cerca de 250 cambuches que estaban instalados en ese lote, que es público y considerado de alto riesgo.



Sobre esto, Acero dijo que el domingo pasado, 15 encapuchados llegaron al sitio y empezaron a agredir a los uniformados que estaban en el sitio y a funcionarios que acompañaban el operativo, por lo que hubo una intervención de los antimotines, pero que no pasó a mayores.



Pese a esto, inquieta que en la zona hay personas en condición de vulnerabilidad, sin dinero para mercado, o un lugar para el que irse.



El alcalde (e) de Ciudad Bolívar, Jaime Flórez, explicó que han negociado con algunos líderes y que varias familias han aceptado la oferta de llevar sus pertenencias en camionetas de la alcaldía local.



“Hemos ayudado a sacar trasteos, muchos lo hicieron por su cuenta, hay unos que se resisten, pero qué hacemos, tenemos qué proceder en el sentido de dejar este espacio recuperado. También hay gente ahí que está mintiendo y su interés es otro”, concluyó.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET