Se calienta la pelea entre GEB y Enel Colombia

El Grupo Energía Bogotá (GEB) respondió anoche a los señalamientos hechos por la Contraloría Distrital en torno a presuntos hallazgos fiscales en contratos celebrados con la firma Berkeley Research Group (BRG) y la compulsa de copias que habría hecho el organismo de control a la Fiscalía General y la Procuraduría para que se investigue un presunto caso de responsabilidad fiscal.

La investigación fiscal está dirigida contra la actual presidenta del GEB, Astrid Álvarez, a quien la alcaldesa Claudia López acaba de ratificar en su cargo.



Según el ente de control distrital, en el contrato suscrito entre la GEB y la empresa BRG no hay soportes legales del pago de 2.040 millones de pesos de un total de 3.000 millones que se cancelaron por sus servicios.



En un comunicado, el GEB sostiene que hasta la fecha no han sido notificados de ninguna investigación fiscal que involucre a los actuales o pasados funcionarios y que los dineros pagados a BRG “cuentan con todos los soportes correspondientes que pueden explicar en detalle y con suficiencia los honorarios pagados, así como el tratamiento tributario que tuvieron los mismos”, asegura el holding bogotano en el documento.

El caso tiene que ver también con un episodio de chuzadas que se habrían hecho desde la firma BRG a varias personas, entre ellas al actual presidente de Enel Colombia (socio del grupo de energía bogotano), Lucio Rubio, con quien la GEB sostiene un enconado pleito ante tribunales de arbitramento.



Al respecto, el GEB asegura que sus colaboradores “no son sujeto de ninguna investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación” en el caso de dichas interceptaciones ilegales, por las que actualmente se encuentra privado de la libertad el exdirector de inteligencia del DAS Laude Fernández, quien también oficiaba como director general de BRG.



De acuerdo con el grupo de energía de la capital, Berkeley Research Group fue contratada con el objeto de que adelantara trabajos de “búsqueda de información y análisis que le permitieran asegurar que existían razones fundadas para activar reclamaciones judiciales en defensa del patrimonio público”, pero que en ningún momento estaban relacionadas con actividades ilegales.



Agrega que las sugerencias que intentan relacionar al grupo bogotano con las chuzadas carecen de sustento legal “y solo persiguen desenfocar la atención del público sobre la defensa que GEB ha emprendido de los intereses públicos a someter a instancias arbitrales las controversias con Enel Américas S. A.”.



Como lo informó EL TIEMPO en días pasados, GEB y su socio italiano Enel sostienen un pleito ante tribunales de arbitramento por el presunto aprovechamiento que el segundo estaría haciendo del primero para quedarse con negocios de energías renovables no convencionales e intentar “marchitar” patrimonialmente a la empresa bogotana, hecho que ha sido desmentido por Lucio Rubio, quien es a su vez una de las víctimas de las chuzadas de BRG.



GEB y Enel son socias desde 1997 en las empresas Emgesa y Codensa. En estas dos compañías el grupo bogotano tiene la mayoría de acciones y el grupo italiano, el control administrativo y la toma de decisiones.



Según fuentes cercanas a Enel, las autoridades investigan si existe alguna relación entre el momento en que el Grupo Energía Bogotá firma el contrato con BRG (22 de junio de 2018) y el día en que fueron interceptadas las comunicaciones de Lucio Rubio, tres días después.



El comunicado del Grupo Energía Bogotá culmina diciendo que confían en la actuación y la decisión de las autoridades colombianas y pide que las mismas no se “contaminen” con “nuestras reclamaciones a nuestros socios”.



Sobre la situación de Laude Fernández, ayer también se conoció un comunicado suyo, según el cual no es cierto que él esté negociando con la Fiscalía General ningún acuerdo en torno al episodio de las interceptaciones ilegales contra varias personas, y dijo que confía en que los jueces tomarán sus decisiones “con plena independencia” y “basados en la verdad”.

Redacción Bogotá@BogotaET