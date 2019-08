Habitantes de Soacha esperan que TransMilenio les cambie la vida

María Usaquén decidió renunciar a su trabajo como empleada de servicio en la calle 127, en el norte de Bogotá, porque transportarse hasta allá, desde Soacha, era un drama de todos los días que le costaba tiempo, dinero y salud.



“Renuncié porque me pagaban el día a 60.000 pesos y me gastaba casi 10.000 solo en pasajes”, relata esta mujer de 60 años quien, a diario, perdía casi seis horas en el transporte público. Salía de su casa a las 5 a. m. a subirse a un bus completamente lleno para llegar a las 8 a.m. a trabajar.

Hoy, María espera con ansias la construcción de las fases II y III de TransMilenio a Soacha, una obra que abrió proceso de licitación ayer con la publicación oficial de los pliegos en el sistema SECOP. Cree que si el sistema se completa y pasa por el frente de su casa, sobre la calle 5ª de Soacha con autopista Sur, podría reducir sus tiempos de viaje y aliviar sus gastos. Además, podría dejar trabajar solo un día a la semana, como hace actualmente, y recuperar su vida laboral.

Esta mujer mayor, que por años tuvo que tomar un bus intermunicipal y un articulado para salir y entrar de Soacha es solo uno de los rostros detrás de la atascada autopista Sur y las dos estaciones de TransMilenio en Soacha –San Mateo y Terreros– que transportaron, desde 2013, un promedio de 102.000 personas al día.



Según el alcalde de Soacha, Eleázar González, esta capacidad podría aumentar a 400.000 pasajeros. “Además, beneficiará no solo a los habitantes de Soacha, sino a los de Sibaté y Granada e, incluso, a Fusagasugá y Silvania”, afirmó el mandatario municipal.



Otro de los entusiasmados con el proyecto, que se debe adjudicar en noviembre de este año, es el alcalde de Sibaté, Luis Peñaloza. “Nuestro municipio, desde su transporte público, mueve cerca de 15.000 pasajeros al día hacia Bogotá. Contar con el patio sistema, cerca de lo que es hoy el predio El Vínculo, nos permitirá llegar al sistema en 10 minutos desde nuestra cabecera municipal”, manifestó Peñaloza.



Y, en efecto, el patio taller, que será el más grande del sistema TransMilenio, quedará a pocos kilómetros del municipio de Sibaté. Además, permitirá guardar allí 292 buses articulados y biarticulados con lo que, según la gerente de TransMilenio, María Consuelo Araújo, el servicio, en 2023, “va a empezar más temprano y disminuirá las grandes filas que se forman en San Mateo con las personas que madrugan para llegar a sus sitios de trabajo y estudio”.

Lo que habrá

Las fases II y III conectarán la actual estación de San Mateo con los límites entre Soacha y Sibaté, sobre el predio El Vínculo, en un corredor de 3,9 kilómetros.

Según los diseños contemplados hasta el momento, estas fases tendrán cuatro estaciones sencillas y un patio portal de más de 110.000 metros cuadrados.



Además, según el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, el proyecto traerá también un desarrollo urbano. “Vamos a tener tres intersecciones a desnivel necesarias para facilitar la movilidad en el municipio. Este es un proyecto que renovará urbanísticamente la zona”, explicó el Gobernador.



Para Brigith Leal, presidenta de la Junta de Acción comunal del barrio Llano Grande, esta es también una oportunidad para mejorar las condiciones laborales y económicas de los habitantes de los municipios. “Ya no nos dan trabajo porque piensan que llegaremos tarde. Celebro que por fin logremos tener un transporte más rápido y así disfrutar el tiempo que gastamos en él en nuestro desarrollo profesional y en tiempo de calidad con nuestras familias”, afirma Leal.



La hija de María Usaquén también mejorará su vida con el sistema. Mensualmente, ella gasta 175 mil pesos en pasajes y gana un salario mínimo equivalente a 828.116 pesos. Lo que le queda debe dividirlo en el hogar. “Sería bueno que ella pudiera utilizar ese dinero en otras cosas, en comida para el bebé, por ejemplo”, explica su madre.



A ojos de Darío Hidalgo, director de la Fundación Despacio y experto en movilidad, esta obra será un beneficio a todas luces tanto para usuarios del transporte público como para conductores de vehículos privados.

Beneficiará no solo a los habitantes de Soacha, sino a los de Sibaté y Granada, e incluso a Fusagasugá y Silvania. Con obras como esta, Soacha se valoriza, mejora la calidad de vida, hay desarrollo

Lo que aún no se define

Dos temas aún deben esperar a otros estudios antes de incluirse definitivamente al proyecto: el sistema de alimentación y el porcentaje de buses con tecnologías limpias.



En cuanto a las rutas alimentadoras, por disposición del Tribunal de Cundinamarca, será el municipio de Soacha el que deberá definir cómo funcionará y si es posible hacerlo funcionar desde los buses de transporte municipal para integrarlos al sistema.



Para Hidalgo, esta es una de las claves del éxito integral del proyecto. “Ojalá se pueda resolver porque aumenta la capacidad de integración y el área de influencia del transporte masivo con el pago de una sola tarifa”, explica y agrega que es necesario evaluar cómo hacerlo económicamente viable para Soacha y TM.



Frente a este tema, el Alcalde de Soacha aseguró que se están adelantando los estudios correspondientes.



Por otra parte, en relación con el uso de tecnologías limpias, no hay aún un porcentaje específico de cuántos buses se moverían con energías verdes. Sobre esto, el Gobernador de Cundinamarca solo pudo asegurar que “todas las bondades que tiene el distrito también las va a gozar la ciudad”.



Mientras se definen estos y otros detalles desde la Alcaldía de Soacha, TransMilenio y el contratista que finalmente se quede con el contrato de cerca de un billón de pesos, los ciudadanos esperan ver el inicio oficial de la construcción. Si el cronograma se cumple según lo estimado, la etapa de preconstrucción comenzaría en diciembre de este año y, para 2021, empezaría la obra.



Así, soachunos como María Usaquén y Brigith Leal podrían pasar de trayecto de dos y hasta tres horas a uno de 50 minutos.



REDACCIÓN BOGOTÁ

REDACCIÓN BOGOTÁ