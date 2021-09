Se abren las inscripciones para ser jueces de Paz y de Reconsideración

Las personas interesadas en ser elegidas como jueces de Paz y jueces de Reconsideración podrán ser postuladas e inscritas por una organización comunitaria debidamente reconocida hasta el 30 de septiembre. ¿De qué se trata el cargo y cómo se puede inscribir? Le contamos.

"Si usted es una persona que trabaja por el bienestar de su comunidad, tiene vocación de liderazgo y le gusta ayudar a sus vecinos a resolver los conflictos cotidianos de forma pacífica y a través del diálogo, puede ser candidato a convertirse en uno de los 155 Jueces o Juezas de Paz y 22 de Reconsideración que el próximo 27 de noviembre serán elegidos por voto popular", dice la Alcaldía de Bogotá.



Según el Distrito, estas personas están facultadas para administrar justicia en sus comunidades por medio del diálogo y la construcción de acuerdos, bien sea desde el consenso o desde sus fallos en equidad.



Los jueces electos podrán intervenir en situaciones como las siguientes: conflictos de convivencia familiar y comunitaria, intrafamiliares y reconocimiento voluntario de hijos extramatrimoniales; arrendamiento de inmuebles; desacuerdos sobre deudas e intereses y demás conflictos propios de los particulares y la comunidad, entre otras.



"Un fallo en equidad emitido por un Juez o Jueza de Paz puede ser revisado por los denominados Jueces o Juezas de Reconsideración. No reciben salario, pues se trata de una labor ad-honorem y sus decisiones tienen efectos jurídicos plenos", explica la Alcaldía.



Quienes estén interesados en participar en las elecciones podrán ser postulados e inscritos hasta el próximo 30 de septiembre por grupos sociales o de vecinos legalmente constituidos.



Los otros requisitos para ser candidato son los siguientes:



1. Ser mayor de edad

2. Ser ciudadano en ejercicio.

3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

4. Haber residido en Bogotá por lo menos un (1) año antes de la fecha de elección.

5. No estar incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las previstas en los artículos 15 y 17 de la Ley 497 de 1999.



La postulación se puede hacer de manera presencial en las personerías locales o virtualmente en la siguiente plataforma dispuesta por la Personería Distrital: https://www.personeriabogota.gov.co/juecesdepaz.



Las elecciones tendrán lugar el sábado 27 de noviembre de 2021 entre las 8 am y las 4 pm. Los jueces electos se posesionarán el 14 de diciembre por un periodo de 5 años.



