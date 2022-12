Soñando con representar a Colombia y vivir nuevas experiencias, 14 niñas apasionadas por el porrismo del colegio distrital El Porvenir, ubicado en Bosa, al sur de Bogotá, están moviendo cielo y tierra para poder asistir al Campeonato Internacional ‘The Magical Championship of the World’, que se llevará a cabo del 17 al 21 de mayo de 2023 en Puerto Vallarta, México.



“Hay mucha motivación, este grupo de niñas no ha salido del país. Todo el año hemos estado entrenando”, aseguró para EL TIEMPO Ana María Ocasión, la entrenadora del equipo Scorpions Porvenir.

Ocasión comentó que, si bien el equipo de la institución se ha venido formando durante 13 años -llegando a obtener 130 títulos en diferentes competencias distritales, locales y nacionales- la nueva generación ha tenido que atravesar distintos retos, como lo es entrenar en pandemia.

“La mayoría de niñas que inician este sueño son nuevas y fueron cultivadas con procesos alternos de virtualidad y presencialidad. Es un grupo que nos sorprendió, pensamos que nos íbamos a demorar en retomar el ritmo, pero este año quedaron campeonas en cuatro eventos”, añadió la entrenadora.

De hecho, fue precisamente el torneo Invitacional de Campeones 2022, organizado en Santa Marta, en donde ganaron la medalla de oro y obtuvieron el aval para el campeonato en México, demostrando que con disciplina y amor no hay límites que no se puedan superar.

Sin embargo, el reto más grande ahora es en materia económica, pues de acuerdo con Francy Lorena Roa, mamá de una de las competidoras, se necesitan aproximadamente cuatro millones por cada niña para el viaje a tierras mexicanas.

“Todos los que hacemos parte, me refiero a entrenadores, padres de familia e integrantes de Scorpions Porvenir, estamos desarrollando diferentes actividades para buscar fondos. Hemos vendido diferentes productos y hemos contactado varias empresas buscando patrocinios y oportunidades de dar a conocer al equipo”, afirmó Roa.



En los últimos meses, las niñas han estado tocando puertas en emisoras de radio, centros comerciales y eventos. El pasado 17 de diciembre, por ejemplo, se realizaron 320 tamales que fueron vendidos en su totalidad por las niñas. Asimismo, se espera que este 23 de diciembre el equipo se presente en el parque de Bosa para recoger fondos.

Eso sí, Scorpions Porvenir tiene claro que los recursos económicos jamás van a ser un obstáculo para cumplir sus sueños, pues Roa resaltó que a las estudiantes se les ha enseñado que un estrato social o una élite no definen a una persona. “Hay una frase que he oído de los entrenadores y es: ‘Ser de una clase social baja no significa que somos menos’ ", añadió.



La entrenadora Ocasión, por su lado, dijo que el evento en México, más que una competencia para representar al país, ayuda a las niñas a “transformar su realidad, su pensamiento. A empoderarlas y ver más allá, que ellas no solamente están ahí en el barrio, sino que hay mucho más por conocer”.

La clave del éxito de Scorpions Porvenir

Gracias al compromiso de la institución en este deporte, el equipo ha ganado premios como el Festival Distrital de Porras y el Nacional Invitacional de Santa Marta, obteniendo el primer lugar durante 5 años consecutivos. También ha sido campeón durante 7 años en los juegos Supérate Distritales y ha representado a Bogotá en los Juegos Supérate Nacionales, obteniendo 3 medallas de plata y 2 medallas de bronce.

El 2019 fue un año mágico para Scorpions Porvenir, pues además de ganar la medalla de oro en al Nacional Supérate en Boyacá, obteniendo una beca de 40 millones para cada niña de grado once que participó, se cumplió el ‘sueño Disney’. El equipo viajó a Orlando, Florida (EE. UU.) al Mundial Colegial, logrando obtener medalla de bronce en una competencia contra 13 países.

Estos logros son un orgullo para la educación pública, ya que en la mayoría de competencias se inscriben colegios privados. Pero también son el reflejo de un trabajo integral que se realiza en el equipo, pues la entrenadora Ocasión resaltó que, además de la parte física, se trabajan aspectos personales y sociales.

“Se vuelve su segundo hogar. Es muy importante para las niñas, se vuelven más responsables en su parte académica, en saber distribuir sus tiempos. Esto para ellas se vuelve un estilo de vida y de buenos hábitos que las aleja de los riesgos de su entorno”, aseguró la entrenadora.

¿Cómo ayudar?

Los padres de familia han habilitado dos cuentas para todas las personas que deseen donar:

- Cuenta de ahorros Caja Social: 24116362382

- Daviplata, a nombre de Luis Alejandro Torres: 3124180205

