Los extraños mensajes de supuestos testigos del caso de Sara Sofía

Xiomara Galván ha tenido que soportar, además de la ausencia de la pequeña Sara Sofía, las especulaciones de personas extrañas que la llaman a decirle que han visto a la menor en compañía de habitantes de la calle.

Algunos le han dicho que la han visto caminar por las calles del barrio El Restrepo en compañía de una pareja de extranjeros que la llevan de arriba para abajo pidiendo limosna y vendiendo cosas.

Xiomara dice que no descansará hasta que aparezca la niña. Foto: Archivo particular

Otra de las versiones que la mantienen en vilo es la de la mujer que le contó sobre la supuesta muerte de la menor, pues esta le ha metido en la cabeza que su hermana, Carolina Galván, está encubriendo a su pareja. “Guardo la esperanza de que pronto voy a encontrar a mi sobrina con vida. Me han mandado mensajes. Unos dicen que la han visto con un joven venezolano”.



Sobre la captura de su hermana y su pareja, Nilson Díaz, está segura de que se dio porque la Fiscalía General de la Nación tiene pruebas contundentes sobre su participación en los hechos que terminaron con la desaparición de la niña. Sara Sofía cumple dos años el 30 de marzo. “Mi hermana dice que ella es la que trabaja para llevarle plata a Nilson y que si él la deja ella va a contar todo lo que pasó. También que él la obliga a ser trabajadora sexual”.



Respecto a lo que su hermana dijo sobre la muerte de Sara Sofía, detalló que cuando fue a buscarla “ella me dice que el 28 de enero le dieron de comer a la niña y que transcurridas más de dos horas no respiraba y se puso morada y que junto con su pareja la habían envuelto en una manta, metido en una bolsa negra y que dentro de una caja la habían arrojado en las profundidades del caño que conecta con el río Tunjuelo".



Sin embargo, Xiomara no les da crédito a esas palabras porque ella misma ha recorrido los alrededores de ese lugar y no ha encontrado nada. “Creo que es imposible porque un cuerpo sin vida flota y nadie los ha visto a pesar de ser una zona concurrida” .

Por otro lado, una mujer de origen venezolano que entabló amistad con Carolina Galván, mamá de la niña desaparecida, dijo que es mentira que le hayan dado la hija a una señora. Agregó que la madre de la niña le narraba que tenía prohibido hablar con cualquier persona.



Contó, además, que la niña sufría mucho lejos de su hogar y que lloraba constantemente. No podía dormir. Además, agregó la supuesta testigo que Nilson le prometió a Carolina, tras la supuesta muerte de la niña, que nunca la dejaría.



A esta hora se lleva a cabo la audiencia de legalización de captura contra Carolina Galván y su pareja, Nilson Niño, y ahora sigue el proceso de imputación de cargos.

Anoche, bajo la coordinación de un fiscal de la Dirección Seccional Bogotá, con apoyo de un grupo especial de Policía Judicial, integrado por CTI, Sijín y Gaula, fueron capturados Carolina y su compañero sentimental como posibles responsables de la niña de 23 meses, el pasado 28 de enero en el barrio Patio Bonito, de Bogotá.



Según la denuncia de la tía de la menor, quien la tenía bajo su cuidado, el pasado 28 de enero la madre de la niña se la llevó y no la regresó. Por estos hechos, los detenidos serán presentados ante un juez con función de control de garantías para las respectivas audiencias en las que la Fiscalía les imputará el delito de desaparición forzada.

REDACCIÓN BOGOTÁ

