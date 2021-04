Si está muerta cómo es que no han encontrado ni la cobija: tía de Sara

Ante la última información que fue revelada por parte de Carolina Galván, madre de Sara Sofía, a las autoridades, en la que indicó que la niña habría fallecido bajo la custodia de su expareja, Nilson Díaz, y que este le habría pedido que mintiera diciendo que la había regalado a una mujer, Xiomara Galván, la tía de la menor desaparecida, tiene más dudas que certezas, y pide a las autoridades claridad.

"De Nilson he leído las dos versiones tanto de él y Carolina y no concuerdan en muchas cosas", dijo la mujer en conversación con EL TIEMPO. "Estoy a la espera de evidencias contundente por que si de verdad está muerta como es que no han encontrado ni la cobija ni siquiera", agregó.



Xiomara explicó que son muchas las versiones que ha conocido, pero que la información que ha recibido por parte de la Policía es nula, según denunció.



"De igual forma ellos son los que tienen la investigación, espero que me muestren con evidencia contundente que si es verdad que está muerta, porque solo con el interrogatorio de Nilson y Carolina no creo que vayan a cerrar la investigación", dijo.

Para mañana sábado 3 de abril, a las 8 de la mañana, está programada una nueva jornada de búsqueda de Sara Sofía por parte de ciudadanos voluntarios que quieran vincularse. El punto de encuentro será en el CAI Roma. A quienes asistan les recomiendan tener su tapabocas bien puesto, mantener el distanciamiento, cargar alcohol, y no llevar menores de edad.

