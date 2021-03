Sara Sofía: testigo clave reveló charla que tuvo con madre de la menor

El paradero de Sara Sofía mantiene en incertidumbre a la capital.



Durante las últimas semanas, desde los medios de comunicación, las redes sociales y el ‘voz a voz’ se hizo un seguimiento a la misteriosa desaparición de la pequeña de tan solo dos años.

Lo que aún llama la atención del caso es la confusión de las versiones.



En un principio, se dio a conocer que la pequeña pudo haber muerto y que su cadáver estaba sumergido en las aguas del río Tunjuelito, sin embargo, tras la captura de Carolina Galván, la madre de la niña, y de su expareja se plantean con mayor solidez otras hipótesis. En una de estas, la menor aún está con vida y podría ser víctima de una red de tráfico y explotación infantil.

(Lea también: Las palabras de indignación de la Fiscal del caso de Sara Sofía)

Tras la detención de Carolina, una persona se pronunció como testigo clave del caso.



Esta persona contó, a los micrófonos del sistema informativo ‘CityNoticias’, que habló con Carolina y se enteró, por su propio testimonio, que Sara Sofía, al parecer, había muerto.



“(Carolina) me contó que un señor vino para acá (a la casa de ella y la menor) para que trabajara en la prostitución (…) me contó que fue a buscar a la niña donde la cuidaban y se la trajo”, puntualizó, lo cual alimenta una teoría planteada por las autoridades: tanto Carolina como la menor fueron explotadas sexualmente por una persona.



El primer nombre que se baraja, hasta el momento, es el de Nilson Díaz, expareja de Carolina y quien, en su momento, se pronunció para decir que no tenía nada que ver con eso.



No obstante, fue capturado junto con Carolina.

Carolina Galván y Nilson Díaz fueron enviados a la cárcel. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El 28 de enero, según la testigo, “(Carolina) le dio comida a la niña y después de acostarla la fueron a agarrar y estaba tiesa y morada. Ella, con su pareja sentimental, decidieron guardarla en una bolsa negra y lanzarla al caño”.

(Le puede interesar: ¿Quién es la madre biológica de Sara Sofía?)

Vale destacar que, según esta versión –que a su vez fue el relato de coartada de Carolina Galván para evitar un primer intento de captura–, la menor murió estando con la mamá y con una segunda persona, pero, ¿de quién se trató?



Se cree que era Nilson Díaz, última pareja conocida de Carolina, sin embargo, él, según su primer testimonio, no tenía conocimiento del hecho.



La semana pasada, él habló con el medio ‘Blu Radio’ antes de su detención. Dijo, entre otras cosas, que no creía que Carolina fuera capaz de arrojar a la niña al río, es más: él creía que la menor seguía con vida.

Según esta versión, la menor murió estando con la mamá y con una segunda persona, pero, ¿de quién se trató? FACEBOOK

TWITTER

La búsqueda de la pequeña Sara Sofía llevó a implementar todo un operativo de reconocimiento en la localidad de Patio Bonito. Entretanto, sigue la búsqueda en el río Tunjuelito e, incluso, se dio luz verde para la exploración del agua del Tequendama.



¿Cuál será la verdad tras esta desaparición?

Una campaña de volanteo para obtener información sobre el paradero de Sara Sofía Galván. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

(Le contamos: Sara Sofía y casos de desaparición de niños que han conmovido al país)

La desaparición de Sara Sofía Galván fue denunciada por Xiomara Galván, tía de la menor. Ella confrontó a Carolina en búsqueda del paradero de la niña y la primera versión que supo fue la respaldada por la testigo.



Y, aunque se desplegó todo un operativo de rescate en el río Tunjuelito, las autoridades aún barajan otras hipótesis, pues incluso Migración Colombia dio aviso de la búsqueda de la menor con el fin de evitar que la saquen del país.

Tendencias EL TIEMPO