Tía de Sara Sofía dijo que le pidieron dinero a cambio de información

La búsqueda de la pequeña Sara Sofía Galván completa ya más de dos meses y aún no se ha podido dar con su paradero. Las versiones contradictorias que han dado su madre, Carolina Galván, y su pareja, Nilson Díaz, han levantado sospechas entre las autoridades y la opinión pública.



Entretanto, también se han conocido pistas que no han llevado a conclusiones concretas sobre qué fue lo que pasó con la pequeña, de dos años.



Su tía, Xiomara Galván, quien estaba a su cargo en enero (cuando perdió contacto con ella) y denunció su desaparición, ha comunicado en varias ocasiones que está dispuesta a recibir todo tipo de información que conduzca a la pequeña (la línea habilitada es 305 747 7809).



Es por eso que en las últimas semanas ha dicho que ha recibido varias llamadas, algunas con buenas intenciones, pero sin información fiable. Otras, en cambio, parecen tener intereses económicos.



La pequeña Sara Sofía cumplió dos años el pasado 30 de marzo. Foto: Archivo particular

Hace algunos días, reveló que una persona la llamó y le dijo que sabía cuál había sido el destino de Sara Sofía. "Recibí una llamada de un hombre, me decía que la niña había sido vendida en Bucaramanga pero que no me podía decir más porque detrás del caso había gente muy peligrosa", aseguró en entrevista con Citytv.



De acuerdo con la versión de esta fuente anónima, la pequeña fue 'comprada' por dos millones de pesos que habrían sido pagados por una mujer. Xiomara dijo en ese momento que intentó devolver la llamada al mismo número con el objetivo de recabar más información, pero nadie le contestó.



Recientemente, el hombre la habría vuelto a contactar. En entrevista con el noticiero distrital 'Noticias Capital', contó detalles de lo que hablaron.



"En la última llamada que me hizo me dijo que eso era una banda muy grande y que él arriesgaba muchísimo", relató Xiomara.



Luego, le manifestó que necesitaba dinero para darle información. "Me pidió 600.000 pesos para darme datos específicos, para decirme dónde estaba. Yo obviamente no le consigné el dinero y él no me ha vuelto a llamar", añadió Xiomara.



También aseguró que les ha pedido a los investigadores que le den más pistas. "Ellos están buscando superficialmente y yo pienso que superficial no se puede buscar", concluyó.



Por este caso, Carolina Galván y Nilson Díaz se encuentran en prisión preventiva, dictada por un juez de control de garantías.

