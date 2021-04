Sara Sofía: nuevo interrogatorio para el 23 de abril a Nilson Díaz

Nilson Díaz, quien permanece recluido en la cárcel La Picota por la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván, deberá entregar su testimonio sobre los hechos en una declaración citada para el próximo 23 de abril por la Fiscalía General de la Nación.

Este hombre era la pareja sentimental de Carolina, la madre de la niña, y ha sido vinculado de varias maneras a la investigación. Inicialmente declaró que vivía con cuatro menores de edad y que conoció a Carolina en diciembre pasado, con quien se fue a vivir.



(Además: Última confesión de mamá de Sara Sofia sobre lo que le pasó a la niña)



“Ella estuvo viviendo conmigo hasta el 8 de enero del 2021. Aquí trajo la niña supuestamente que la iba a tener el fin de semana, después me dijo que no se la iba a entregar a doña Rita, quien es la suegra de la hermana de ella, yo le dije que llevara la niña entre semana donde doña Rita y los fines de semana podía tenerla acá, y en reiteradas ocasiones le dije que llevara la niña para allá, ella me decía que no. Carolina se fue a finales de enero con la niña bien, con una maleta rosada y un poquito de ropa en un costal, volví a ver a Carolina a principios de febrero con la niña, la hija de la dueña de la casa que se llama Ángela me dijo que la vio en la ventana golpeando. Tengo unas grabaciones en el celular que ella me dijo que la niña se la había regalado a una señora de un carro rojo”.

​

Sin embargo, esta versión fue desmentida en una declaración que les dio a las autoridades Carolina, y que fue revelada por Noticias RCN.



En el interrogatorio, Carolina empezó su relato contando que el pasado 27 de enero salió a las 11 de la mañana para “conseguir plata como trabajadora sexual” y que, cuando regresó a la casa, encontró a la niña dormida.



(Lea también: Dragan río para encontrar posibles rastros del cuerpo de Sara Sofía)



La mujer narró que la menor estaba botando espuma por la nariz, no despertaba ni daba señales de vida: “Me acuesto otra vez en la cama con el celular y la niña seguía dormida. A las 6 de la tarde, Nilson se para a mirar a la niña, cuando él manda a los niños para la sala y me llama: “Caro, venga”, cuando yo veo a la niña botando espuma por la nariz, yo me ataqué a llorar y llorar y empezaba a mover la niña para que se despertara y ya no despertó”, dijo Carolina en el interrogatorio, según documento divulgado en exclusiva por Noticias RCN.

Carolina dijo que el cuerpo de la menor estuvo en la casa desde el miércoles 27 de enero hasta el 29 de ese mes. Al final del interrogatorio, Carolina aseguró que su expareja, Nilson Díaz, lanzó ese viernes (29 de enero) el cuerpo de la menor a un caño o a un río, pero que desconoce la ubicación.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET