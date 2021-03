Sara Sofía: así ha sido el paso a paso de su misteriosa desaparición

La imagen de Sara Sofía Galván, una bebé rubia con una blusa rosada, comenzó a ser familiar entre los colombianos en las últimas semanas. Desapareció hace casi dos meses y hasta ahora su paradero es un misterio.



Conforme pasan los días, se acumulan las hipótesis de lo que sucedió y ninguna ha llevado a una respuesta concreta. Los vecinos de los barrios de Bogotá han agudizado la vista, por si la ven por ahí. Y las autoridades han desplegado todo tipo de estrategias para encontrarla, pero, de momento, todos los esfuerzos han resultado infructuosos.



Este es un recuento de lo que ha sucedido con su caso, que no es otra cosa que una radiografía de la deuda histórica que tiene la sociedad colombiana con los niños y niñas del país.

30 de marzo de 2019

Sara Sofía nació el lunes 30 de marzo de 2019. De acuerdo con el testimonio de su tía, Xiomara Galván, su familia nunca supo quién era su padre. Carolina Galván, la madre de Sara Sofía, no les dio muchos detalles de su relación con él. Solo dijo que se trató de un encuentro esporádico y que, cuando le contó que estaba embarazada, el hombre decidió no responder por ella.

Carolina siguió viviendo varios meses con Xiomara, su esposo y sus hijos en una casa del barrio Roma, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá.



Xiomara le dijo a EL TIEMPO hace unos días que sentía que Carolina no le daba el afecto suficiente a la bebé. "Le costaba su rol de mamá. Yo solía reprocharle eso”, manifestó.

15 de septiembre de 2020

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, ese día Carolina salió de la casa de su familia y no regresó.



Inicialmente, sostuvo que tenía una cita médica, pero luego llamó por teléfono y dijo que no iba a volver, que después iba a recoger su ropa y que no podía encargarse de Sara Sofía.



Entonces, Xiomara obtuvo su custodia, una resolución que tal vez era más beneficiosa para ella, pues Carolina no la arreglaba y la tenía muy descuidada. En el jardín al que asistía también habían notado este desapego, según pudo establecer EL TIEMPO.



Pero Carolina no se fue del todo. Visitaba de vez en cuando a su hija, aunque ni Xiomara, ni su familia sabían a ciencia cierta dónde estuvo viviendo esos meses. "A ella nunca se le prohibió verla, ni entrar a la casa", aseguró Xiomara.

8 de enero de 2021

Carolina fue a visitar a Sara Sofía e incluso se le 'dio una vuelta'. "La llevó al parque y la volvió a traer. La bebé se ponía contenta, en medio de todo, adoraba a su mamá y se quedaba en un mar de lágrimas cuando se iba”, recordó Xiomara.



Aquí entra la figura de Nilson Díaz Valenzuela, el hombre con el que Carolina se había ido a vivir y que tenía cuatro hijos más. Según él, convivió con ella hasta este 8 de enero, pues la dueña de la casa donde vivía solo les había arrendado a cinco personas, no a seis.



De acuerdo con el testimonio de una mujer venezolana, que ha sido clave en la investigación, Carolina ejercía la prostitución y le daba el dinero a Díaz. La Fiscalía maneja la hipótesis de que él era una especie de proxeneta.



15 de enero de 2021

Era viernes cuando Carolina llegó de nuevo a Roma a visitar a Sara Sofía. Le dijo a Xiomara que se iba a llevar a la bebé todo el fin de semana y que volvería con ella el lunes 18 de enero. Aseguró que estaría en la casa de Nilson Díaz, en compañía de otros cuatro niños.

Aunque recordó que estaba trabajando cuando llegó su hermana, Xiomara advirtió que se preocupó por la pequeña. Le preguntó a Carolina por la dirección, pero ella le dijo que no se la sabía. Le empacó ropa para tres días a Sara Sofía y se fue.



“Nunca imaginé que no la volvería a ver”, dijo Xiomara.



23 de enero de 2021

El fin de semana Xiomara comenzó a tener una sensación de zozobra que se ha mantenido hasta ahora. Según su relato, ese día Carolina la llamó para contarle que se iba a quedar con Sara Sofía, que se encontraba bien y que estaba trabajando en la casa de Nilson. Incluso, le dio el teléfono a la bebé para que saludara a su tía.



Carolina le dijo a su hermana que en esos días iba a recoger las cosas de la niña y que el 27 de enero se la dejaría ver, pero no regresó nunca a Roma. Dejó de contestar las llamadas de Xiomara durante varios días.



Tanta fue la preocupación de la tía que resolvió ir al jardín de Sara Sofía para buscar respuestas. Allá una profesora le dijo que no se preocupara, que el 29 de enero iban a hacer la entrega de un bono y que ese día, probablemente, Carolina iba a aparecer con la niña.

28 de enero de 2021

Según una testigo, este fue el día en el que falleció Sara Sofía.



29 de enero de 2021

Carolina llegó con un hombre y dos niños al jardín, pero sin Sara Sofía. Dijo que una señora la estaba cuidando. "En ese momento me desesperé porque sabía que no podía poner una denuncia, se la había llevado su mamá", dijo Xiomara.



A partir de entonces, Carolina no le contestaba cuando la llamaba y, si lo hacía, respondía de forma esquiva, decía que estaba ocupada, pero que la niña se encontraba bien.

19 de febrero de 2021

Tía de Sara Sofía habla de la búsqueda de la menor Asegura que le han dicho que la niña está con venezolanos.

En vista de que su hermana actuaba de forma sospechosa y había perdido todo contacto con Sara Sofía, Xiomara comenzó a publicar la foto de la pequeña en redes sociales.



Una mujer que vio la imagen la reconoció. Habló con Xiomara por teléfono, dijo que frecuentaba el sector de Patio Bonito. Es venezolana, se llama Marisela y se convirtió en una de las testigos clave del caso.



Se había vuelto amiga de Carolina, pues le había vendido dulces alguna vez y hablaba cada tanto con ella. Se puso cita con Xiomara para contarle lo que sabía de su sobrina.



Se encontraron sobre la avenida Primero de Mayo. Marisela le dijo que su hermana estaba ejerciendo el trabajo sexual, que le daba el dinero a Nilson y que Sara Sofía había estado enferma. Lloraba mucho, dormía poco y no comía bien.



Entonces, le dio la peor noticia posible a Xiomara. Explicó que "...a la niña le dieron comida una tarde y se quedó dormida. Por la noche, cuando fueron a despertarla, estaba fría y tiesa, lo que a ellos dos les había dado mucho miedo. La habían llamado pero la niña no despertaba y buscaron una bolsa negra y una caja y la lanzaron al caño entre los dos", contó la mujer.



De acuerdo con su versión, Carolina le dijo que la niña había muerto el pasado 28 de enero.



Xiomara y Maricela fueron hasta donde se encontraba Carolina, para preguntar si esta versión era cierta. Ella corroboró lo que dijo la testigo y afirmó que había arrojado el cuerpo de la pequeña al río Tunjuelo.



En esta ocasión la Policía detuvo a Carolina. Pero Xiomara señaló que, como su hermana no tenía denuncias en su contra y el cuerpo de Sara Sofía no había sido encontrado, las autoridades la dejaron libre.

24 de febrero de 2021

Xiomara interpuso una denuncia ante la Fiscalía en contra de su hermana por el delito de desaparición forzada .

17 de marzo de 2021

La mamá de Sara Sofía declaró haber arrojado el cuerpo de la niña al río Tunjuelito La mamá de Sara Sofía declaró haber arrojado el cuerpo de la niña al río Tunjuelito

Las autoridades habilitaron una línea especial para dar con el paradero de Sara Sofía e intensificaron las labores de búsqueda con uniformados y equipos especializados. Las pesquisas estaban centradas en el río Tunjuelo, entre las localidades de Bosa y Kennedy.



El número aún está recibiendo llamadas, por eso, si usted conoce cualquier información que pueda dar con el paradero de la bebé, puede marcarlo: 305 747 7809.



Asimismo, Nilson Díaz, quien dijo que fue el compañero sentimental de Carolina hasta el pasado 15 de enero, dio su versión de los hechos. En conversación con 'Blu Radio' aseguró que había visto a Sara Sofía con vida a finales de enero, pero que desconocía su paradero después de esas fechas.



18 de marzo de 2021

Carolina Galván y Nilsón Díaz. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En la madrugada de ese jueves, la Fiscalía informó que Carolina Galván y su compañero Nilson Díaz Valenzuela fueron capturados. El operativo fue ejecutado por un grupo especial de la Policía Judicial, integrado por el CTI, la Sijín y el Gaula.



"La Fiscalía General de la Nación tiene elementos materiales probatorios y evidencia física que nos permiten llegar a estos resultados y poder lograr la captura de estos sujetos", dijo el fiscal general Francisco Barbosa.



Entretanto, se supo que los cuatro niños que vivían con Díaz quedaron bajo la protección del Icbf.



19 de marzo de 2021

El juzgado 65 de control de garantías les impuso medida de aseguramiento a Galván y Díaz y los envió a la cárcel, señalados de la desaparición forzada de Sara Sofía.



Entre otras cosas, se conoció que la pequeña había sufrido maltrato, de acuerdo con el testimonio del hijo mayor de Nilson, que tiene apenas 10 años y que dijo que Carolina le había pegado con una correa a la bebé.



También se escuchó el testimonio de un peluquero del sector de Patio Bonito, que dijo que veía a Carolina llegar todas las noches a la casa de Nilson. El testigo sostuvo que presenció una conversación entre Nilson y Carolina en la que señalaban que habían regalado a la pequeña Sara Sofía.

Esta hipótesis apunta a que Carolina le habría dado la menor a una mujer sobre la carrera 86, también conocida como avenida Agoberto Mejía, que queda cerca a Corabastos.



La versión cobró fuerza en esos días, pues la Fiscalía llegó a sospechar que el primer relato de Carolina sobre la muerte de su hija apuntaba a distraer a las autoridades y demorar la investigación.



Durante la diligencia, la fiscal del caso no pudo evitar las lágrimas. "Nos encontramos con el corazón arrugado, señor juez, porque no encontramos a esta bebé. No sabemos la verdad ¿Fue regalada o asesinada?", se preguntó entonces.

20 de marzo de 2021

Migración Colombia emitió alerta para evitar que saquen del país a Sara Sofía. Foto: Migración Colombia

Migración Colombia emitió una alerta con el fin de evitar que Sara Sofía saliera del país. El ente les señaló a sus funcionarios que no solo debían evitar que las personas que estuvieran con la niña emigraran, sino que también debían detenerlas.



Esta directriz se elevó a los 45 puntos de control migratorio de todo Colombia. También se dio la orden de que los encargados de hacer los procesos de verificación conocieran el caso de la menor y tuvieran imágenes de ella a la mano para identificarla en caso de que la vieran.



24 de marzo de 2021

Con esta circular, Interpol busca a la niña Sara Sofía Foto: Archivo particular

Interpol emitió una circular amarilla para apoyar la búsqueda de la pequeña Sara Sofía a nivel internacional. Esa institución les pidió estar alerta a las autoridades de Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá.



Por supuesto, fueron priorizados aquellos países que tienen fronteras con Colombia.



Este día la Policía también recibió una llamada urgente de una persona que aseguró que había un cuerpo enterrado en el caño Américas, que se encuentra entre Patio Bonito y el Tintal.



Al final de la jornada de búsqueda la Policía les dijo a los medios de comunicación que los restos óseos encontrados no correspondían a un ser humano, sino a varios perros.

26 de marzo de 2021

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, aseguró que las autoridades habían tenido un gran avance en los últimos días.



"No puedo revelarlo, pero indico que hay un importante nivel de esclarecimiento frente a evidencia física. Seguimos sobre el margen del río Tunjuelo y los afluentes de este, y seguimos en la búsqueda de la niña: hay una fuerte hipótesis de que puede estar en esa zona", aseguró.



Por lo pronto, el país, Xiomara y la familia de Sara Sofía siguen esperando.



