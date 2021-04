Última confesión de mamá de Sara Sofia sobre lo que le pasó a la niña

Carolina Galván, la mamá de Sara Sofía, en el último interrogatorio efectuado por la Fiscalía este miércoles confesó que la niña está muerta y cuenta en detalle cómo ocurrieron los hechos, según reveló Noticias RCN.



En el interrogatorio, Carolina empezó su relato contando que el pasado 27 de enero salió a las 11 de la mañana para “conseguir plata como trabajadora sexual” y que, cuando regresó a la casa, encontró a la niña dormida.(Lea además: Sara Sofía estaría en Bogotá según el director de la Policía)

Según Carolina, la menor estaba botando espuma por la nariz, no despertaba ni daba señales de vida: “Me acuesto otra vez en la cama con el celular y la niña seguía dormida. A las 6 de la tarde, Nilson se para a mirar a la niña, cuando él manda a los niños para la sala y me llama: “Caro, venga”, cuando yo veo a la niña botando espuma por la nariz, yo me ataqué a llorar y llorar y empezaba a mover la niña para que se despertara y ya no despertó”, dijo Carolina en el interrogatorio, según documento divulgado en exclusiva por Noticias RCN.



(También: Dragan río para encontrar posibles rastros del cuerpo de Sara Sofía)

Carolina Galván y Nilsón fueron enviados a la cárcel. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Sin embargo, la mujer en ningún momento habló de la intención de llevar a la menor de dos años a un hospital ni de llamar a las autoridades. En su testimonio indicó: “Nilson me abrazaba y me decía que tranquila, que me calmara y de todas formas yo seguí llorando. Y la dejamos como media hora ahí y al rato Nilson coge una cobija azul oscura, no era de adulto, era una cobija mediana, era de la cama del niño. Nilson envolvió a la niña toda, de pies a cabeza, y la metió en un costal blanco de fibra blanco, son de tiritas delgaditas y la dejó en la sala (…) Ahí dejó el costal con Sarita".

(Le puede interesar: Investigan si posible muerte de Sara Sofía fue por golpes de su madre)

Con esta draga, expertos de la Policía Metropolitana de Bogotá intentan que se facilite el trabajo para encontrar rastros del cuerpo de la niña Sara Sofía Galván. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Carolina dijo que el cuerpo de la menor estuvo en la casa desde el miércoles 27 de enero hasta el 29 de ese mes.

Al final del interrogatorio, Carolina aseguró que su expareja, Nilson Díaz, lanzó ese viernes (29 de enero) el cuerpo de la menor a un caño o a un río, pero que desconoce la ubicación.

"Me confiesa y me dice: Yo desaparecí el cuerpo de Sarita. Eso creo que los niños no lo escucharon porque me lo dijo solo a mí pero yo creo que los niños vieron cuando eso pasó porque ellos estaban con Nilson todo el tiempo y ellos vieron todo cómo fue que pasaron las cosas. Cuando él me dijo eso yo no le creí y seguimos todos para la casa y cuando entró el cuerpo de Sarita no estaba, entonces era verdad que la había desaparecido y después le pregunté a Nilson por el cuerpo de la niña. Él se hacía como el bobo, no me quería decir nada, entonces le seguí insistiendo que me dijera dónde estaba el cuerpo de Sarita y él me dijo: ‘Yo lo tiré en el caño’".



(Lea además: Tía afirma que la niña del video en Bucaramanga no es Sara Sofía)



En la entrevista, Carolina también aceptó que había bañado con agua fría a Sara Sofía y que le pegó con un cinturón una vez "porque se portaba muy grosera". Una de las hipótesis que analizan las autoridades en el caso es que los golpes propinados por la madre de la menor habrían ocasionado su muerte.



(Siga leyendo: Crónica: Venganza, lo que llevó a Cristian García a convertirse en un asesino)



ELTIEMPO.COM

