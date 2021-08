Vuelve y juega: juez deja libres a mamá y padrastro de Sara Sofía

Carolina Galván, la madre de Sara Sofía, la menor que desaparecida desde febrero pasado, habló este lunes con CityNoticias tras ser nuevamente liberada.



En primer lugar, explicó su versión inicial sobre la supuesta venta de la menor. "Él (Nilson Díaz) me estaba intimidando de que cambiara la versión, que no siguiera diciendo que la niña estaba en el caño, que supuestamente él la había tirado en el caño. Cogió y me dijo: 'Diga que fue usted'. Y de tanto miedo que yo le tenía, de saber que algo me podía pasar, yo terminé culpándome", relató.

Habló, además, de lo que, asegura, hizo Nilson Díaz con la menor. "Media hora después de que la dejamos en la cama a ver si reaccionaba sola, él (Nilson) lo que hizo fue cogerla con una cobija azul oscura, la envolvió, la metió en un costal y la dejó en la sala. Yo no podía no dormir por eso".



Galván aseguró que ella le propuso a Nilson que le comentaran lo que había pasado a su hermana, Xiomara Galván, tía de Sara Sofía, a pesar de que no se llevaban bien. "Yo no me sentía capaz de decirle ni a la Policía ni a nadie. No soy capaz de sacarla sola".



Dijo que en ese momento, si la menor no despertaba, quería que la ayudaran "a llevarla a un hospital, a la Policía, algo tenía que hacer. Llamar a Medicina Legal, algo". Pero cuando se le preguntó por qué no hicieron esto, ella respondió: "Él (Nilson) empezó a decirme que no fuera a decir nada porque me iba a atacar. Me sentía atacada. Mi corazón sentía que algo iba a pasar. Me daba miedo que él se metiera conmigo, que mandara a la familia o a los amigos".

Nuevamente libres

Tras la segunda captura, realizada este fin de semana, los principales sospechosos de la desaparición de la niña vuelven a quedar libres.



Este viernes, cuando todo el país pensaba que se iba a comenzar a despejar el misterio tras la desaparición de la bebé Sara Sofía Galván –quien fue reportada como tal en enero de este año–, este caso dio un giro inesperado: la jueza segunda especializada de Bogotá decretó la nulidad del proceso y dejó en libertad a Carolina Galván y a Nilson Díaz, hecho que no solo rechazó la sociedad sino el propio fiscal Francisco Barbosa.



El domingo, nuevamente, se ordenó la captura de los sospechosos, pero en la madrugada de este lunes fueron dejados en libertad.



Estas dos personas, la madre de la bebé y quien fuera su pareja cuando ocurrieron los hechos, confesaron que luego de que la niña perdió la vida tras haber sido alimentada, consiguieron una caja y una bolsa y lanzaron su cuerpo a las aguas del río Tunjuelito.



Este domingo la juez 5 de control de garantías de Bogotá declaró ilegales las capturas de Nilson Díaz y Carolina Galván por la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván, efectuadas el sábado durante horas de la noche, y ordenó su libertad inmediata. Un error de la Fiscalía impidió que los indiciados contaran con abogados de confianza.



