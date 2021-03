Alguien está mintiendo: las contradicciones en el caso Sara Sofía

La búsqueda de la pequeña Sara Sofía Galván ha exigido a la capacidad institucional para tratar de dar con su paradero. En el informe de seguimiento a este caso, los funcionarios de inteligencia que han estado al frente han relatado las labores y testimonios que han reunido.

Entre sus primeras actividades está documentada la recepción de la denuncia por parte de la tía de la menor, Xiomara Galván, quien en todas sus declaraciones ha mantenido la misma versión de que Carolina, su hermana y mamá de Sara, se la llevó el pasado 15 de enero de la casa con la promesa de devolverla al otro día. Pero no cumplió.



Carolina y Sara vivían en la casa de Xiomara con su esposo y su suegra desde principios del 2020. Allí notaron que Carolina no era una buena mamá, que tenía descuidada a la niña, hasta que un día, en septiembre del 2020, se fue para no regresar. Llamó días después y dijo que no iba a volver. Lo hizo para desaparecer a la pequeña Sara Sofía.



Con el paso de los días sin tener información de la niña, Xiomara publica en redes sociales la foto de ambas y recibe una llamada de una mujer, de nacionalidad venezolana, que le informa dónde está Carolina. Investigadores del CTI fueron hasta este lugar, hablaron con la mujer y luego buscaron hasta encontrar a Carolina.



La confrontaron y esto fue lo que dijo: “Me parece que fue un 27 (miércoles) de enero del 2021, yo estaba con la niña como a las dos de la tarde, le di el almuerzo (lentejas, después se quedó dormida, yo esa semana no estaba ejerciendo la prostitución, porque me sentía cansada y ya no deseaba realizar esta actividad, como a las 7 de la noche vi que no se despertaba, la moví varias veces y ya no se despertó y la vi que estaba morada y me asusté y la eché en un costal y la llevé para el parque. La tuve como tres días y la tiré al río o caño porque el agua mantiene sucia después de que cruza la 86, y me fui para la 38, a donde yo trabajo como prostituta. Como a los ocho día después estuve en el CAI de Kennedy, queda cerca de la estación de Bomberos, porque mi hermana y cuñado que es policía me entregaron a la policía y allá me preguntaron por la niña, y yo les dije que la había tirado al caño; me dijeron que me soltaban que no estaba capturada porque no tenía orden de captura y no habían encontrado el cuerpo todavía”.

Esta versión obtenida por las autoridades contrasta con otra que la misma mujer ha dicho, y en la que afirma que le entregó la niña a una mujer de un carro rojo. En sus labores, los detectives llegaron hasta Nilson Díaz, expareja de Carolina, y quien vivía con cuatro menores de edad. Él relató que la conoció en diciembre y se fueron a vivir juntos.



“Ella estuvo viviendo conmigo hasta el 8 de enero del 2021. Aquí trajo la niña supuestamente que la iba a tener el fin de semana, después me dijo que no se la iba a entregar a doña Rita, quien es la suegra de la hermana de ella, yo le dije que llevara la niña entre semana donde doña Rita y los fines de semana podía tenerla acá, y en reiteradas ocasiones le dije que llevara la niña para allá, ella me decía que no. Carolina se fue a finales de enero con la niña bien, con una maleta rosada y un poquito de ropa en un costal, volví a ver a Carolina a principios de febrero con la niña, la hija de la dueña de la casa que se llama Ángela me dijo que la vio en la ventana golpeando. Tengo unas grabaciones en el celular que ella me dijo que la niña se la había regalado a una señora de un carro rojo”.



Los investigadores hablaron con la mujer que contactó a Xiomara por redes sociales, con una mujer con quien trabajaba Carolina, con Ángela, con la suegra de Xiomara. También con el dueño de la peluquería que se encuentra ubicado frente a la residencia donde vivía la mamá de Sara; con el dueño de la pañalera donde se adquirieron insumos y elementos de uso personal para la niña; con un laboratorio de criminalística y se aplicó la técnica blue star, para tratar de identificar rastros de sangre.



La investigación ha incluido entrevistas a los policías de vigilancia que estuvieron cerca del caso, verificaron del proceso de Sara Sofía en el ICBF, y de los cuatro niños que vivían con Nilson. De hecho, también fueron entrevistados. Con todo lo que se ha obtenido, además de imágenes de cámaras de seguridad, es que las autoridades tienen buena parte del caso resuelto, y por eso intensificaron la búsqueda sobre el río Tunjuelito.

“Con la Fiscalía hay nuevos elementos materiales que dan claridad sobre lo sucedido, eso es lo primero, no puedo revelarlo, pero sí, como director general de la Policía, les indico que hay un muy importante nivel de esclarecimiento frente a evidencia física y elementos materiales con testimonios encontrados”, manifestó recientemente el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

