Tía de Sara Sofía protesta frente a la Fiscalía por libertad de indiciados

Xiomara Galván, tía de Sara Sofía Galván, reclama en estos momentos frente al búnker de la Fiscalía General de la Nación luego de que durante una audiencia una fiscal dejara en libertad a Carolina Galván y Nilson Díaz, los principales sospechosos de la desaparición de la niña en enero del año 2020.

Este viernes, cuando todo el país pensaba que se iba a comenzar a despejar el misterio tras la desaparición de la bebé Sara Sofía Galván –quien fue reportada como tal en enero de este año–, este caso dio un giro inesperado: la jueza segunda especializada de Bogotá decretó la nulidad del proceso y dejó en libertad a Carolina Galván y a Nilson Díaz, hecho que no solo rechazó la sociedad sino el propio fiscal Francisco Barbosa.

Estas dos personas, la madre de la bebé y quien fuera su pareja cuando ocurrieron los hechos, confesaron que luego de que la niña perdió la vida tras haber sido alimentada, consiguieron una caja y una bolsa y lanzaron su cuerpo a las aguas del río Tunjuelito.



Pese a esto, en la audiencia se explicó que lo que motivó la decisión fueron los errores en la imputación de cargos realizada por la Fiscalía General de la Nación y que los hechos jurídicamente relevantes no estaban asociados con las pruebas presentadas. Por eso se ordenó ‘libertad inmediata’ para los procesados, es decir, prácticamente todo comienza de ceros, es como si el caso hubiera quedado en el limbo.



El fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que no hubo error del ente acusador y que la decisión de la jueza afecta la administración de justicia y los derechos de las víctimas.



En diálogo con EL TIEMPO, el jefe del ente acusador señaló que la Fiscalía tiene abundante material probatorio e incluso dos confesiones para asegurar la condena de los dos procesados y que se seguirá avanzando con miras a buscar una sentencia condenatoria. Indicó que se compulsarán copias para que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investigue a la jueza del caso. Agregó que se avanza en la petición de nuevas órdenes de captura de los dos vinculados al proceso.

Barbosa enfatizó que no habrá impunidad y que la Fiscalía insistirá en la judicialización y condena de las personas vinculadas a la investigación. En este caso, el ente acusó a estas dos personas por el delito de desaparición forzada agravada, pero la jueza del caso determinó que había vacíos en la investigación y en la forma de presentar los hechos jurídicamente relevantes.



Los familiares de las víctimas solo piden que se haga justicia. “Quedamos en las mismas. No sabemos en qué terminó la investigación ni si continuó o no la búsqueda de la niña. Queremos que los culpables paguen por lo que pasó. Ya es hora de saber qué pasó: si la regalaron o la vendieron. Creo que todo lo han hecho mal en esta investigación”, dijo Xiomara Galván, tía de la niña.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com